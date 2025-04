Renfe agrava la situación del rural con el fin de la venta en la taquilla

Ocho estaciones gallegas han dicho adiós a la tradicional venta de billetes en taquilla. Son las de Redondela, Guillarei, Ribadavia, O Carballiño, Viveiro, Sarria, Burela y Ortigueira. Y la situación se une a varias estaciones de Galicia en las que ya no se prestaba este servicio de venta presencial, como es el caso de Ribadeo o Cerdido. Esto no hace más que «profundizar» la situación de despoblamiento en el rural, algo que afirman desde CGT, y que cada vez es más evidente dentro de las fronteras gallegas. Lugares como Sarria, por ejemplo, ya llevan sin actividad en las taquillas desde el pasado día 23 y, por el momento, no tiene ninguna máquina de autoservicio que pueda sustituir la venta de billetes de manera física en la propia estación. Eso genera malestar entre los propios usuarios afectados, que consideran que se pierde calidad en el servicio con la no venta de billetes.

Ante esto, Renfe comunicó que se instalarán máquinas de autoventa en los lugares en los que no las haya actualmente (ahora mismo solo está en funcionamiento la de Ortigueira), así como un punto de venta presencial en Correos, después de haber firmado un convenio con ellos en los últimos meses. También, que se garantizará el servicio en ventanilla para aquellas que tengan más de 100 viajeros diarios y un volumen determinado de ventas en taquilla, lo que podría abrir un hilo de esperanza para alguna de estas localidades, aunque la compañía no haya especificado cuales cumplen los requisitios concretos.

Medidas «acordes»

Las medidas, según aseguran fuentes de Renfe a ABC, son «acordes con el volumen de viajeros y de ventas registrado en cada una de ellas». Precisamente en el caso de Redondela, por ejemplo, el número de pasajeros que suben por día, según datos de Renfe, es de prácticamente media centena. Esta situación coincide con la llegada de 2020, momento para el que ya estaba concretado el traslado de la venta de billetes de Adif a Renfe, enmarcado en el proceso de liberalización del transporte ferroviario de viajeros.

Sin embargo, esta medida no se ve con buenos ojos desde CGT y aseguran que les ha llamado la atención sobre todo lo sorpresivo de la noticia, que les ha llegado «sin previo aviso», tal y como asegura el secretario de Comunicación del Sindicato Federal Ferroviario, José López, a este diario. «Nos parece lamentable que se haya aprovechado la nocturnidad de las vacaciones de Navidad» , reconoce López. «Tanto Adif como Renfe apuestan por la venta a través de internet», continúa argumentando, y «somos totalmente contrarios a este tipo de políticas que solo sirven para cuadrar las ventas», sentencia.

Cabe destacar que en el rural gallego hay muchas personas mayores, así como usuarios que no siempre tienen acceso a internet o no tienen el conocimiento suficiente del funcionamiento de las máquinas de autoservicio. Este también es uno de los inconvenientes que CGT expresa en su comunicado. Se une a ello López, quien reflexiona que «ya no es solo comprar el billete por internet , es que existen multitud de bonos o tarjetas doradas para las que son necesarias pasar por taquilla antes de subir al tren», remarca.

Además, las mismas fuentes de Renfe aseguraron que se seguirá la evolución en estos pueblos gallegos por si es necesario implantar otros canales de venta en estas estaciones. De esta manera, Galicia se suma a la lista de 150 estaciones españolas que han cerrado la venta de billetes presencial al público con la entrada en vigor del presente año 2020, dejando un total de 500.000 pasajeros afectados, según CGT.