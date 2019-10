10-N El PP, a por los socialistas que «no se sienten representados» por Sánchez Tellado cree que la exhumación de Franco no es una prioridad para los gallegos

El PP va a por aquellos votantes socialistas que no se encuentren agradados con el trabajo hecho por el Gobierno de Pedro Sánchez desde que tomó posesión en junio del pasado año. Así lo expresó en la jornada del domingo el secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, en una entrevista en RNE: «El Partido Socialista va a pagar en las urnas lo que no le va dando a Galicia», señaló el político popular, quien a renglón seguido apeló no solo a la «concentración» del voto «moderado» y del «centro y centro derecha», sino también a aquellos votantes socialistas «que no se sienten representados por Pedro Sánchez».

Además, volvió a asegurar que esa alternativa al PSOE no pasa por Ciudadanos, que «no tiene la capacidad ni la habilidad de defender los intereses de Galicia», y que se encuentra, según las encuestas, en un contexto de bajada de las expectativas electorales, lo que podría amenazar sus dos escaños conseguidos por Galicia el 28-A; ni por Vox, que «no tiene espacio político» en la Comunidad.

Por otra parte, y preguntado por la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Tellado subrayó que desde su opción política «nos interesaría que el Gobierno se centrase en los verdaderos problemas de la ciudadanía de nuestro país del siglo XXI y no estuviésemos revolviendo cuestiones del siglo pasado», incidió. El traslado de los restos mortales «es una prioridad para el presidente del Gobierno», pero «no» para «la mayoría de españoles y gallegos», aventuró.

Entre esas cuestiones que preocupan a los ciudadanos, el secretario xeral colocó el futuro de la planta de Endesa en As Pontes, que es un tema clave, y afirmó «no oponerse» a una transición ecológica siempre que sea «justa y razonable», recoge Ep.

En el caso concreto de esta central térmica, explicó que «hasta la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez» su vida útil «estaba fijada hasta 2045». «Llegaron los socialistas y lo primero que hicieron fue rebajarla entre 15 y 20 años», afeó. En este sentido, Tellado criticó que el Ejecutivo estatal «asfixió fiscalmente a las térmicas suprimiendo el céntimo verde a las que funcionan por gas, pero manteniéndolo a las que funcionan por carbón», como la de As Pontes, lo que «llevó a su falta de competitividad». A renglón seguido, reclamó establecer «un marco fiscal que permita la viabilidad» de estas plantas «hasta que haya una hoja de ruta» para la transición energética.

Sobre las empresas electrointensivas, volvió a urgir un estatuto que establezca «un precio competitivo y estable» de la energía que «garantice la competitividad internacional» de las empresas para las cuales estos costes «suponen el 40 por ciento» del total.

En funciones

Tellado sostiene que el Gobierno «puede» aprobar el estatuto en funciones. «También lo pudo hacer antes de estar en funciones y no lo hizo», censuró, para después recordar que fue prometido por Sánchez en un mitin en La Coruña «y dijo que en el último Consejo de Ministros antes del 28-A se aprobaría».