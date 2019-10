DESCARBONIZACIÓN As Pontes suma a su lucha a siete municipios que cerrarán térmicas La localidad fija para el 16 de octubre la huelga general y la protesta en Madrid

As Pontes suma aliados en su lucha para evitar que el cierre de la central térmica de Endesa convierta a la localidad en un desierto industrial. El alcalde socialista, Valentín González Formoso, se reunió esta mañana en el Pazo de Mariñán con otros siete regidores españoles que se enfrentan al reto de la descarbonización en sus municipios. Acordaron formar un «frente común» en defensa de una transición energética justa.

González Formoso citó a los regidores de La Robla, Los Barrios, Carboneras, Cubillos de Sil, Langreo, Alcudia y Cerceda. Todos han visto en los últimos meses como distintas compañías eléctricas anunciaban el cierre de las plantas ubicadas en sus municipios al renunciar al uso del contaminante carbón. Según informó el Ayuntamiento pontés en un comunicado, los alcaldes acordaron crear una mesa de trabajo común. Tendrá como objetivo «paliar los posibles efectos que los cierres de los complejos eléctricos puedan tener, tanto en el ámbito laboral como económico y social, en los diferentes ayuntamientos y comarcas afectadas». También mostraron su intención de crear una asociación con el mismo fin, a la que podrían sumarse otras localidades afectadas por el cierre de las centrales térmicas. Si Endesa no da marcha atrás y abandona definitivamente la producción en las plantas de As Pontes y Litoral (situada en Carboneras), en España no quedará operativa ninguna central térmica. Los regidores acordaron además volver a reunirse en el municipio de Carboneras «para seguir trabajando en este frente común en defensa de una transición energética justa y en defensa del empleo».

Al margen de los movimientos institucionales, el municipio coruñés se prepara también para una gran jornada reivindicativa. El Ayuntamiento anunció esta tarde la convocatoria oficial de la huelga general y la concentración ante el Congreso de los Diputados, que ya había sido anunciada. Será el próximo jueves 16 de octubre y habrá autocares gratuitos para los vecinos que quieran secundar la protesta, que partirán a las nueve de la mañana de la estación de autobuses. La concentración ante el Congreso tendrá lugar a las 16.00 horas. Aunque en principio estaba convocada para la mañana del jueves, ante el atraso en la marcha de los pensionistas, que protestarán también ante la Cámara, ha tenido que pasarse a la tarde. La jornada de huelga, explicó el Ayuntamiento en un comunicado, se convoca para facilitar a los habitantes de As Pontes la asistencia a la protesta.

A la crisis desatata por el anuncio del cierre de la central térmica se refirió también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Feijóo ahondó en las críticas vertidas durante los últimos días contra el Gobierno central, al que la Xunta responsabiliza del cese de la actividad de la factoría. En el comunicado en el que anunció que no retomaría la producción, Endesa culpó a los «nuevos mecanismos de regulación del mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (impulsados por la UE)». La compañía tiene que pagar por lanzar a la atmósfera este gas responsable del cambio climático y en el último año el precio se ha disparado. Para Feijóo, si el Gobierno central quiere, hay solución. «Hay margen de maniobra» aseguró el presidente quien aseguró que el Gobierno de Sánchez «por razones ideológicas» pretende acelerar su cierre. La Xunta exige una rebaja fiscal para la térmica. El presidente autonómico se reúne mañana con el consejero delegado de Endesa, José Bogas.