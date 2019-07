VIOLENCIA DE GÉNERO «No me acuerdo de nada», afirma el acusado de matar a su mujer en O Carballiño El juicio ha arrancado este lunes en Orense, donde el Ministerio Fiscal solicita 14 años de internamiento psiquiátrico

El juicio al supuesto autor del asesinato de su mujer en O Carballiño (Orense) ha comenzado. «No me acuerdo de nada», ha afirmado el acusado para el que el Ministerio Público pide un internamiento psiquiátrico de 14 años.

Se trata del juicio por asesinato de la primera víctima de violencia de género en Galicia del año 2017. Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2017, cuando el hombre supuestamente asfixió a su mujer -con la que llevaba 35 años casado- al no dejarle salir de casa. Tras alertar familiares de su desparición durante varias horas, la Guardia Civil entró en su vivienda, donde le encontró semidesnudo, ensangrentado, con un cuchillo y auto-lesionándose afirmando que «yo no hice nada».

Al ser preguntado por ello en la primera jornada de juicio oral celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Orense, ha señalado que solo recuerda haber mantenido una discusión con ella, y que únicamente solo supo la muerte de su mujer cuando la Guardia Civil y un hermano del presunto homicida entraron en su casa, según informa EFE.

Según indica el Fiscal tras los informes médico forenses, el acusado presenta una demencia fronto-temporal, que afecta gravemente a las funciones cerebrales superiores, y le hace actuar sin flexibilidad en el pensamiento, con alteraciones de conducta, emociones y afectividad, además de tener una grave afectación de las facultades de comprensión. Debido a esto, el Ministerio Público tiene en cuenta la eximente completa de alteración psíquica para el hombre.

De hecho, antes del crimen se habían producido episodios que terminaron con el acusado ingresado en varias ocasiones en el Centro Hospitalario Universitario de Orense, por conductas como no comer, no dormir o no despegarse de su mujer. Además, esto también había supuesto que cambiaran su residencia en Suiza por la de O Carballiño.

Está previsto que el juicio dure durante toda la semana. Por un lado, la Fiscalía pide 14 años de internamiento psiquiátrico, mientras que por otro, la acusación solicita penas de prisión al considerar que se trata de un homcidio doloso.