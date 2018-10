Efectos del temporal La nevada aún mantiene en Lugo a 500 vecinos sin luz y a 125 escolares sin clase Las compañías eléctricas trabajan en el restablecimiento del suministro, interrumpido por la caída de árboles sobre el cableado

Algo más de 500 vecinos de distintos ayuntamientos de la montaña de Lugo continúan sin electricidad este martes a causa del temporal de nieve que afectó desde el fin de semana a esta zona. Y un total de 125 escolares (habían sido más de trescientos el lunes) volvieron a quedarse sin clase ante los problemas registrados en la red viaria.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía Naturgy, continúan sin suministro eléctrico unos 400 clientes de los municipios lucenses de Becerreá, Triacastela y O Corgo. En el caso de Viesgo, son unos 135 los abonados que siguen sin luz en sus hogares, de los que la mayor parte están en Meira (105), aunque también hay afectados en A Fonsagrada (30 usuarios)

Naturgy ha incrementado el número de operarios trabajando para resolver las incidencias con respecto a este lunes e intervienen en la zona 170 trabajadores. Según han explicado desde la compañía, los efectivos han localizado hasta 50 árboles caídos sobre el tendido eléctrico y unos 20 cables dañados por acumulación de nieve. Viesgo cuenta con más de 120 personas operando en la zona, en atención al cliente y en el centro de control, para intentar solucionar lo antes posible las averías. Sus operarios, indican, han encontrado dificultades para avanzar y poder llegar a las líneas dañadas por el temporal, para lo que se están utilizando «todas las herramientas y vehículos posibles», incluyendo motos de nieve y grupos electrógenos móviles para dar suministro al mayor número de personas lo antes posible.

En los centros educativos de la montaña lucense la situación ha mejorado respecto a la jornada de lunes. Si bien, según datos facilitados por la Administración educativa, han sido 126 los alumnos afectados por la nieve que no han podido llegar a sus clases esta mañana en seis centros de la provincia. Los centros más afectados son es el IES Fontem Albei y el CEIP Santa María, ambos de A Fonsagrada, donde no han podido acudir a clase 56 y 42 alumnos, respectivamente. También se han registrado ausencias en el CPI de Navia de Suarna, el CPI de Cervantes, el CEIP de As Nogais y el CPI Uxío Novoneyra de Folgoso do Courel.