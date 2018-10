CULTURA Naturgy apaga la luz a su museo de arte contemporáneo de La Coruña Lo enmarca en un giro en la estrategia de la RSC y negocia con la Xunta la cesión de su colección artística

J L. Jiménez/P. Abet

El calendario de exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de La Coruña se ha congelado en el 22 de diciembre. No habrá nada más después. Tampoco museo. Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, ha decidido poner fin a una trayectoria de veintitrés años de actividad que va más allá de la pérdida del proyecto cultural, y que alcanza a la histórica vinculación de la compañía de energía con la ciudad que vio nacer a la histórica Fenosa, allá por los años cuarenta, de la mano de Pedro Barrié de la Maza.

La Coruña primero vio marchar la empresa, engullida en 2008 por el gigante catalán Gas Natural, y ahora contempla la posibilidad de perder no solo una infraestructura cultural de notable relevancia, sino una colección de arte de más de 600 obras, algunas de artistas de gran renombre nacional. Galicia, por su parte, ve cómo la energética extrae recursos naturales de su territorio —en los que tiene casi una treintena de centrales hidráulicas y una docena de parques eólicos instalados o en proceso—, tributa fuera y no retorna siquiera una pequeña parte en inversión cultural. Las dinámicas empresariales no tienen corazón ni memoria.

Baja asistencia

La compañía que preside Francisco Reynés justifica su decisión en el cambio de líneas estratégicas de actuación de su Fundación, de la que dependían el museo de La Coruña y el de Sabadell, que cerró sus puertas hace unos meses ya. La apuesta de la responsabilidad social corporativa se redirige del ámbito cultural al de las políticas sociales y la concienciación ambiental. No lo dicen, pero al MAC lo han condenado sus bajas cifras de asistencia a las exposiciones que organiza, aunque sus datos oficiales hablan de más de 600.000 visitantes desde que se inauguró en 1995. El más de un millón de euros de presupuesto del centro tendrá ahora otro destino. Naturgy ganó en 2017 1.360 millones de euros.

La decisión cayó sobre la ciudad como un jarro de agua fría, inesperada tanto para el Ayuntamiento como para la Xunta de Galicia. Unos y otros están intentando encontrar soluciones al edificio y su contenido. Desde el consistorio, las gestiones van encaminadas a que la compañía traspase la propiedad del inmueble, y que este siga abierto como referente en la urbe, ya que es un recinto habitual para actividades educativas y culturales. Naturgy, no obstante, reconoce que «por el momento no ha habido petición formal».

Quien sí se ha movido es el gobierno gallego, al que Naturgy ofreció la colección artística por entender «que formaba parte del patrimonio» de la Comunidad. La Xunta ya negocia para que la colección de arte le sea cedida a través de un comodato por un tiempo mínimo de 25 años, con opción a prórrogas.

«El cierre del museo es una muy mala noticia», reconoce a ABC Anxo Lorenzo, secretario general de Cultura de la Xunta, «pero tenemos informes técnicos que nos aseguran que la colección es muy positiva y que complementa, enriquece y diversifica nuestros propios fondos». Las negociaciones están avanzadas pero por el momento no hay frutos concretos.

En el limbo, sin embargo, quedan los diez trabajadores del museo, que desconocen cuál será su futuro y sobre los que la empresa no realiza comentarios, tras ser preguntada por este periódico.

El origen del MAC coruñés está en las bienales de arte contemporáneo que la compañía organizaba en la ciudad desde el año 1989, y que estos días cumplen su decimoquinta edición. Será la última, por lo que parece. En 1995, la entonces Unión Fenosa da el paso de abrir un centro que no solo albergara su colección permanente o las muestras temporales sino que era referente en investigación documentación y residencias artísticas, becas para la creación o divulgación educativa.

Paradojas (o no) de la vida, una de las últimas actividades que el antiguo Macuf mantiene es un curso para practicar «el noble arte de viajar» a través de los ojos de profesionales de la fotografía, el cine y la literatura y que se desarrollará hasta finales de diciembre. Su premonitorio título, «Vámonos».