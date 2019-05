Dos muertos y una herida grave en un choque frontal entre dos vehículos en A Pobra do Caramiñal (Coruña)

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en una colisión frontal entre dos vehículos, ocurrida durante la tarde de este sábado pasado, en la carretera entre Ribeira y A Pobra do Caramiñal, en la provincia de A Coruña.

El siniestro, según ha informado la Guardia Civil, se ha producido en la AC-305, que une ambas localidades, a la altura del kilómetro 35, en la zona de Palmeira.

Los fallecidos son dos jóvenes de la localidad de Ribeira, que viajaban en un Seat León. Se trata de un joven de 29 años y una chica de 28. Su vehículo impactó contra un BMW en el que viajaba una mujer de 45 años que ha resultado herida grave y ha sido trasladada en helicóptero del 061 al Hospital Clínico de Santiago.

Las dos personas fallecidas han tenido que ser excarceladas por los bomberos al quedar atrapadas en el interior del vehículo en el que viajaban. Además, la ocupante del otro turismo también fue liberada por los bomberos.

El siniestro se ha producido debido al choque frontal a la salida de una curva y atestados de Santiago investigan las causas de la fuerte colisión y qué vehículo invadió la calzada contraria.

Desde el 112, que recibió el aviso por parte de varios particulares, se informó al 061-Urxencias Sanitarias, que debido a la gravedad de los hechos, movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Además, alertó a los bomberos de Ribeira y de Boiro, a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de ambas localidades y a Protección Civil.

Dotacións de Garda dos Parques de Boiro e Ribeira actuaron esta tarde nun grave accidente no Concello de Pobra do Caramiñal. O noso pésame as familias e amigos dos falecidos e desexar unha pronta recuperación aos feridos. Moito sentidiño nas estradas. O importante é chegar! pic.twitter.com/n4CsFcXWqO