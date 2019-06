ELECCIONES MUNICIPALES Mesas que volverán a votar y papeletas nulas: las elecciones que nunca terminan Burela tendrá que repetir los comicios en una mesa y Monterroso ha resuelto un mes después el dilema de la validez de una papeleta

Con los nuevos ayuntamientos ya constituidos y en pleno proceso de decidir el reparto de concejalías, otros puntos siguen con sus gobiernos en funciones. Es el caso de dos localidades lucenses, Burela y Monterroso, que por razones diferentes han visto llegar a la Justicia cuestiones referentes a sus procesos electorales para elegir a su alcalde.

En las últimas horas se han despejado dos importantes incógnitas para dirimir el futuro electoral en estos dos puntos. En uno, Burela, algunos de sus ciudadanos tendrán que volver a las urnas al quedar anulada su mesa electoral por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La anulación de seis votos llevó a un recurso del partido Galicia Sempre, que ahora podría aspirar a arrebatarle un concejal al BNG. Su versión local, Burela Sempre, se quedó sin concejales y con un 6,03 por ciento del voto.

La protesta se produjo porque la Junta Electoral de Zona, en este caso de Mondoñedo, no pudo revisar esas papeletas que fueron consideradas nulas. En la propia mesa no existía interventor de Galicia Sempre, por lo que tampoco pudo hacer una reclamación, recoge Efe. Y como la Junta Electoral no fue quien de verificar la validez de los votos, sumado a que si una de las papeletas fuese para la formación galleguista hubiese conseguido el último concejal en disputa, ahora se ha tomado la decisión de repetir las elecciones en esa mesa, ya que no se ha podido conocer la «verdadera voluntad» de esos seis electores.

Un mes por una papeleta

En la localidad de Monterroso una papeleta nula ha sido el tema de conversación durante el último mes. Tras un empate en la primera plaza con el mismo número de votos entre el partido Independentes de Monterroso y el PSOE la alcaldía se quedó en el aire. Una papeleta de las locales introducida en el sobre de las europeas, que se celebraban el mismo día, era la decisiva.

El voto había ido al PSOE, pero fue considerado nulo. Ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dictaminado que, efectivamente, el voto debe ser considerado nulo, por lo que el empate prevalece y se le da la victoria a Independentes por Monterroso al haber ganado en mayor número de mesas, concediéndole un concejal más, que es clave para formar Gobierno.

La Justicia indica que ambos procesos electorales son autónomos, y no solo eso, sino que debido al diferente color del sobre de los otros comicios se podría ver alterado el secreto del voto, ya que resultaría «perfectamente identificable el votante a quien en la mesa se le permitió tal anomalía». Además, la papeleta nula no fue remitida a los jueces para su análisis posterior. Así, Independientes por Monterroso se lleva 4 concejales, el PSOE 3, el PP 3 y Compromiso por Galicia, uno.