PARLAMENTO En Marea envía a la comisión de seguridad vial a la diputada cuyo coche tuvo un accidente sin seguro Julia Torregrosa representará a la formación rupturista, pese a verse salpicada por un siniestro que dejó tres heridos, uno de ellos grave

De entre sus catorce diputados, En Marea ha designado a Julia Torregrosa para integrar la comisión de seguridad vial del Parlamento. El nombramiento, un procedimiento ordinario, no entrañaría mayor recorrido de no ser por los polémicos antecedentes que envuelven a la parlamentaria, miembro también de la ejecutiva de Podemos Galicia. El pasado mes de mayo admitió en rueda de prensa que un vehículo a su nombre se vio implicado en un accidente que originó al menos tres heridos, uno de ellos grave. El coche circulaba sin seguro.

El siniestro tuvo lugar en marzo en una carretera de la localidad pontevedresa de Poio. Según la versión ofrecida por la rupturista, solo se dio cuenta de que el vehículo carecía de una póliza en regla una vez que se produjo el incidente. Entonces, explicó que la irregularidad se debía un «problema administrativo» con su compañía. «Tengo el seguro vía internet y una cuenta también online y me encontre con que no tenía el seguro al día. Lamentablemente fue así, está solucionado el problema administrativo y pagada la multa. Lamento mucho la situación, no hay más», dijo en aquella comparecencia ante la prensa. Torregrosa, además, explicó que el herido más grave viajaba en su vehículo, mientras que los ocupantes del otro coche implicado sufrieron lesiones de carácter leve.

Sin embargo, la diputada pronto trató de circunscribir la situación a un asunto de su «vida privada», y reclamó a la prensa que no se la juzgara por un asunto del que «no había nada iniciado». «Pronto habra un juicio pero aún no hay nada». Aquel fue un momento particularmente convulso para En Marea. En realidad, Torregrosa se presentaba como el relevo de Juan Merlo en el Parlamento. Merlo, antiguo secretario de Organización de Podemos Galicia, había dimitido después de que ABC destapara las mentiras de su currículum. Otro escándalo a sumar, habida cuenta de que otra parlamentaria, en este caso Paula Quinteiro, fuera señalada por la propia En Marea por encararse con un policía durante una disputa nocturna en Santiago.

Pero, pasados los meses, la polémica alrededor de Torregrosa se fue despejando. En las primarias de Podemos Galicia se posicionó en el bando oficialista de Carolina Bescansa, pero la rivalidad con el finalmente ganador, Antón Gómez-Reino, no fue obstáculo para que éste la nombrara secretaria de Educación en su nueva ejecutiva. Dentro del Parlamento, Torregrosa sumará su nueva responsabilidad en la comisión no permanente de estudio de seguridad vial y a su puesto de vocal en la comisión de Economía.

En el pasado, la comisión de seguridad vial convocó a los principales agentes implicados en la gestión del tráfico en la Comunidad, desde cargos políticos, expertos universitarios, asociaciones o representantes policiales, para mejorar en las tareas de prevención y atención a los afectados.