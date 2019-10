Las notas silenciadas

Actualizado: 21/10/2019 11:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cierro los ojos y vuelvo a escuchar la ‘Sinfonía Asturiana’ de María Teresa Prieto. Confieso que hasta hace un mes no conocía la obra de esta compositora nacida en Oviedo, adscrita a la generación de 1931 (o de la Edad de Plata, diría Mainer) y fallecida, hace ya treinta y tantos años, en México, en el mismo asilo al que se acogieron Jesús Bal, el músico lucense que fue amigo de Stravinsky, y su esposa, Rosa García Ascot, la única mujer integrante del ‘Grupo de los ocho’, que puso música a la segunda República.

Ahora que las sociedades musicales gallegas acaban de inaugurar la temporada (para la madrugadora Real Filharmonia ya empezó el 18 de septiembre, la Sinfónica de Galicia la abrió el 4 de octubre; la Sociedad Filarmónica Lucense, hizo lo propio el pasado viernes, etcétera) me pregunto cuántas obras compuestas por mujeres figurarán en sus respectivas programaciones. Y pienso en el silencio al que está sometida la creación musical de todas ellas. Compositoras ocultas, silenciadas, excluidas de los repertorios, expulsadas de los programas de mano. El caso de Galicia es particularmente penoso. Las orquestas y los solistas no las las interpretan, quizá porque no las conocen, o quizá so pretexto de que el público no las demanda. La pescadilla que se muerde la cola: ¿No se conocen porque no se interpretan o no se interpretan porque no se conocen?

Antes mencionamos a Rosa García Ascot, lucense consorte. Afortunadamente, empieza a ser rescatada. Y al respecto es justo agradecer el valiosísimo esfuerzo de la pianista Paula Ríos y la soprano Eva Juárez. ¿Pero quién se acuerda de la compostelana Eugenia Osterberger, la gran compositora de nuestro Rexurdimento? ¿Y quién se ha preocupado de exhumar la obra creativa de la magnífica pianista coruñesa Carmen Díez Martín?

Ni siquiera a las lideresas de la murga mujerista parece importarles esta marginación. No recuerdo ni una sola vez que hayan alzado sus voces contra este silencio injusto, arbitrario y, tal vez, intencionado. Sí, intencionado y de pleno proósito: a menos competencia, mayor tajada en el cobro de derechos de la Sociedad General de Autores. A veces, lo que no explica el papel pautado lo aclara la hoja de liquidación.