SUCESOS Intenta asaltar el piso de su madre después de que se negara a darle dinero El hombre, de 42 años, ha quedado en libertad provisional acusado de un delito de allanamiento de morada

ABC

Los agentes de la Policía Nacional recibieron el pasado martes la alarma de una mujer, vecina de Orense, asustada por la agresividad de su propio hijo: el hombre, de 42 años, estaba tratatando de forzar la cerradura de la vivienda después de recibir la negativa de su madre a entregarle dinero.

Los hechos, ubicados en el barrio de As Lagoas, desembocaron en la detención del hijo como autor de un presunto delito de allanamiento de morada. Tal y como publica este jueves el diario La Región, la madre confesó en presencia de los agentes que le había reclamado dinero, y como no lo había conseguido, comenzó a proferir insultos y a intentar acceder a la casa manipulando la cerradura de la puerta. Una vez movilizada una patrulla en el lugar, los policías confirmaron que la puerta ya no abría, momento en que la madre confesó el miedo a que su hijo la agrediera en un hipotético regreso.

Localizado y detenido, el hombre quedó en libertad el pasado lunes tras prestar declaración en el juzgado de guardia. No obstante, permanece como investigado y bajo prohibición expresa de acercarse e comunciarse con la madre.