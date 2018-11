Política Formoso insta a Caballero a entrar cuanto antes en el Parlamento Llama a la integración para reducir el número de candidatos en las primarias urbanas

Z. Rial

@ABCenGalicia Santiago Actualizado: 04/11/2018 18:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Diputación de La Coruña insta a Gonzalo Caballero a entrar en la Cámara gallega «más pronto que tarde» para ejercer como líder del grupo parlamentario, además de como cabeza visible del partido. En una entrevista en la Radio Galega, Valentín González Formoso consideró que después de que este sábado Caballero fuese proclamado oficialmente candidato de la formación de cara a las próximas elecciones autonómicas, lo que corresponde ahora es «adoptar las decisiones que sean necesarias» para forzar su entrada en la Cámara gallega. Este extremo sería posible si se produjese la renuncia de alguno de los cuatro parlamentarios socialistas electos por la provincia de Pontevedra, ya que el secretario general del PSdeG figuraba como número 5 de la lista del partido en ese territorio.

Junto a la designación de Caballero como candidato a la Xunta mediante unas primarias «exprés» en las que fue el único candidato, Formoso defendió además la convocatoria de este tipo de comicios internos para escoger a los cabezas de lista del partido en los municipios de más de 20.000 habitantes. El presidente del ente provincial coruñés no oculta que son unos procesos «difíciles» y «muy duros» que acaban generando tensiones entre los distintos miembros del partido. Sin embargo, el también alcalde de As Pontes hizo un llamamiento a la «integración» para reducir el número de candidatos en ciudades como La Coruña, Orense o Ferrol, en donde se han registrado hasta cuatro aspirantes para encabezar el cartel electoral del PSdeG en las próximas elecciones municipales. En este sentido, González Formoso se ofreció voluntario a, si fuese necesario, participar en una reunión con los diferentes candidatos con el fin de reducir la nómina de aspirantes. «Si se me quiere convocar a una reunión para integrar los proyectos que se están llevando a cabo, allí estaré», manifestó.

Conversaciones con Laxe

En cuanto a la ciudad de La Coruña, el alcalde de As Pontes confirmó que mantuvo conversaciones con el expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe, para que fuese el candidato del PSdeG en la ciudad herculina. A su entender, Laxe habría sido el «mejor» de los aspirantes, aunque aclaró que respeta su negativa.