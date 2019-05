Campaña electoral Feijóo llama a «no desperdiciar las elecciones municipales» con el «error» de «dividir el voto» El líder del PPdeG opone «dos modelos» el 26-M: la gestión del PP frente a los «tripartitos y cuatripartitos» de la izquierda

Pablo Pazos @ABCenGalicia Melide Actualizado: 13/05/2019 16:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A menos de dos semanas de que se celebren las elecciones municipales, Alberto Núñez Feijóo ha recalado en Melide, en un acto de campaña en el que ha puesto el acento en cuestiones de alcance inmediato, como el rural y las necesidades de completar la obra de los tramos de la autovía A-54 ya licitados; sobre este punto, ha vaticinado que «si seguimos así, en vez del Año Santo 2021» como fecha de conclusión de las obras, todo parece indicar que será «el siguiente Año Santo», en 2027.

Un mitin-almuerzo en el que, nuevamente, ha insistido en la necesidad de aglutinar el voto del centro y la derecha en el PP: es la lección que dejan los comicios generales del 28-A, de resultado doloroso para los populares. «Dividir siempre sale mal», ha advertido ante 150 comensales en un mesón de la localidad coruñesa. Lo que sucede en las instituciones, ha incidido, es idéntico a una empresa si «empiezan a dividirse los socios», o una «cooperativa» si se producen «disputas» y se «deja de confiar». «Automáticamente empiezan las discusiones, las crisis y normalmente acaba mal». Una metáfora con la que hacer calar la idea fuerza básica de la campaña: unir, no dividir.

«En las elecciones municipales vamos a decidir dos modelos», ha ahondado Feijóo. De un lado, el modelo de «los tripartitos o cuatripartitos», con las formaciones de izquierda; del otro, «un gobierno que gobierna», encarnado en el PP. Ha reconocido nuevamente Feijóo que el 28-A «sacamos un mal resultado», autocrítica no ha faltado por su parte desde aquella noche, pero ha recordado que la suma de partidos de centro y derecha haría dado «la mayoría absoluta tanto en el Senado como en el Congreso» a los populares.

«Vengo a pedir a quellos que no quieran que los alcaldes sean del PSOE, de las Mareas, del BNG, voten a la alternativa que garantiza que haya un gobierno unido», ha apuntado, el partido que garantiza que ofrezca respuestas y soluciones a los problemas, cuando haya que «pedir responsabilidades». Frente a los «líos» en los Ayuntamientos de Santiago, Ferrol y La Coruña, y las Diputaciones coruñesa y lucense, Feijóo ha subrayado: «Necesitamos en la Xunta tener alcaldes fuertes con corporaciones sólidas para adoptar acuerdos y hacer cosas juntos».

No abandonar el rural

«No vamos a abandonar el sector rural», ha proclamado, punto en el que ha recordado que esta mañana, también en Melide, ha anunciado que la Xunta impulsará una ley para «poner en valor las tierras agrarias». Frente a la visión «catastrofista» que se ofrece desde las ciudades, con el acento en la «despoblación», ha afirmado que «si hay actividad en el sector rural, hay gente».

Feijóo, que ha apoyado a la alcaldesa y candidata el próximo 26 de mayo, Dalia García, ha dedicado un amplio capítulo en su intervención a los malos presagios económicos. Con un aviso: «Si hacemos políticas correctas, podemos enderezarlo». Si el rumbo se sigue «hacia el revés», en cambio, «podemos retroceder. Y una apelación final, a «no desperdiciar estas elecciones municipales para volver al error que pasó en las generales. No desperdiciar el voto y no dividir el voto».