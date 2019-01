Mensaje de Fin de Año Feijóo defiende a Galicia como «ejemplo de convivencia» frente al desafío catalán El presidente de la Xunta pide «que no se descarte» aplicar ninguna de las medidas recogidas en la Constitución para «garantizar» la democracia en Cataluña Los grupos de la oposición valoraron el discurso como «decepcionante» y acusaron al mandatario autonómico de vivir alejado de la realidad

Z. Rial

Frente al desafío soberanista, el «ejemplo de convivencia» de Galicia. Alberto Núñez Feijóo centró su tradicional mensaje de Fin de Año en poner en valor el «camino de entendimiento» por el que ha optado la sociedad gallega frente a la vía elegida por el independentismo catalán, centrada en los «ataques sistemáticos» a la Constitución con el objetivo de «minar la democracia». En un discurso pronunciado ante el cuadro de Castelao «A derradeira leición do Mestre», que representa el fusilamiento del republicano galleguista Alexandre Bóveda, el presidente de la Xunta recordó que gracias a la Transición fue posible seguir un camino marcado por la «libertad y la reconciliación», por lo que proclamó que la Comunidad no debe optar por la indiferencia ante el cuestionamiento de estos valores. «Galicia no calla ni va a callar cuando se pone en peligro una obra de todos», reivindicó. Los grupos de la oposición, por su parte, consideraron el discurso de Feijóo como «decepcionante» y una muestra de que vive alejado de los problemas reales de la sociedad.

Además del cuadro de Castelao, trasladado a la Cidade da Cultura con motivo de una exposición sobre el artista gallego, el mandatario autonómico utilizó el recién restaurado Pórtico de la Gloria para trazar una metáfora entre Galicia y el modelo defendido por el soberanismo catalán. A su entender, «todos los días y en todos los lugares de nuestro país» hay gallegos que reproduce un diálogo similar al que se recoge en la obra magna del Mestre Mateo hablando, discutiendo e intercambiando pareceres «pero sin dejar de estar juntos». En este sentido, Núñez Feijóo comparó estas «controversias» con las del independentismo catalán, que busca hacer una división entre «buenos y malos ciudadanos».

El líder del Ejecutivo gallego aprovechó este contexto para reivindicar la necesidad de seguir avanzando por la senda del progreso y la convivencia tomando como referencia la Constitución como «marco» para proteger el autogobierno. Precisamente, con el objetivo de devolver la «normalidad» a la Generalitat de Cataluña, el presidente de la Xunta reclamó «que no se descarte ninguna de las herramientas recogidas en el texto constitucional para garantizar nuestra democracia», en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

En paralelo, Alberto Núñez Feijóo tuvo palabras para «la gente que sufre» en la Comunidad, especialmente en el ámbito de «lacras terribles» como la violencia machista, las dificultades económicas o los problemas de inclusión social. «La recuperación, que aún tenemos que consolidar, hizo a muchos olvidarse de la crisis, pero sabemos que aún no a todos, y por eso estamos lejos de conformarnos», apuntó el mandatario gallego.

En términos económicos, Feijóo recordó que el pasado año Galicia «siguió creciendo» y alcanzó cifras récord como el mayor PIB de su historia económica, lo que se traduce en una «economía más sólida, con más y mayor empleo y con unas exportaciones que no dejan de crecer». Sin embargo, apuntó, es necesario seguir trabajando. «Es cierto que contamos con mejores hospitales y centros de salud públicos, atendemos a más dependientes, y tenemos una educación pública con más recursos, más idiomas y más tecnología. Pero también es cierto que sigue habiendo gallegos con desvelos para poder resolver problemas, problemas reales», admitió.

Reacciones de la oposición

Para los partidos de la oposición el discurso de Feijóo fue «decepcionante». En Marea, PSdeG y BNG coincidieron a la hora de señalar que el presidente de la Xunta demostró vivir alejado de la realidad y de los problemas de los gallegos tras haber centrado su mensaje en la situación en Cataluña. El portavoz de En Marea, Luís Villares, calificó como «ejecercicio de escapismo político» la alocución del mandatario autonómico. Según Villares, Feijóo se limitó a «restregar que somos más ricos que nunca» sin mencionar a los que no llegan a final de mes, la falta de personal sanitario, los bajos salarios, la precariedad laboral, la emigración de jóvenes, la brecha salarial entre hombres y mujeres y las pensiones.

Por su parte, el líder del PSdeG Gonzalo Caballero señaló que la intervención del presidente autonómico pone de manifiesto que «vive en su burbuja» y «no tiene ningún proyecto ni ningún planteamiento» para los ciudadanos de la Comunidad. En el caso de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, censuró que Núñez Feijóo se muestre como «profeta de la posverdad» pintando una Galicia en la que «todo va de maravilla» sin mencionar «el malestar y problemas que está causando su política de sumisión a Madrid, de recortes y privatizaciones».

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, agradeció a Feijóo su «tono constructivo» y su «sensibilidad» con aquellos gallegos que «aún sufren las dificultades de la crisis». Así, Tellado elogió que el Gobierno gallego «asuma como propio» el reto de ayudarles a recorrer «el camino de la recuperación».