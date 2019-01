GALICIA Estudian trasladar de cárcel al preso más peligroso de España El reo podría ser movido desde la prisión de Teixeiro hasta la de A Lama, ambas en la Comunidad gallega

P. A.

El preso más peligroso de España, bautizado mediáticamente como el Hannibal Lecter de las cárceles españolas por su historial sanguinario, podría ser trasladado de prisión próximamente según distintas fuentes han difundido. En el expediente que ha llevado a Fabrizio João a convertirse en el recluso más temido figuran no solo sus dos metros de altura y la violencia con la que actúa, sino también el asesinato de su novia, el de un compañero de celda y el ataque a ocho funcionarios que realizaban un registro rutinario y que acabaron hospitalizados tras toparse con Fabrizio. Dos de ellos casi pierden la vida a manos de este reo condenado a más de 50 años de prisión y que lleva dos años y medio en el penal coruñés de Teixeiro desde su traslado desde el penal de El Puerto III.

En la prisión coruñesa el guineano vive aislado del resto de internos y sin ningún contacto con los funcionarios, que abren y cierran las puertas de su celda a distancia y le sirven la comida a través de una portilla. Su peligrosidad, considerada máxima por Instituciones Penitenciarias, obligó a diseñar un cuidado plan para evitar el contacto con el resto de personas de la cárcel, ni tan siquiera durante sus limitadas salidas al patio. «Cuando sale al patio —siempre solo— las puertas se le abren de manera automática, se ducha en su celda y se lo controla a través de una pantallas», revelaron a ABC fuentes de Teixeiro. Las mismas que aseguraron que « desde que llegó aquí tras al altercado en Cádiz no ha habido ningún problema, pero porque las medidas de seguridad son extremas, no porque él no los haya buscado»

«Se sabrá cuando entre por la puerta»

Fabrizio Joao

Este mecanismo para proteger a los funcionarios que se dedican de su cuidado y al resto de internos se mantendrá si Fabrizio, finalmente, recala en la cárcel de A Lama, de similares características que la coruñesa y con los mismos problemas de sobreocupación que los funcionarios llevan años denunciando sin que su demanda haya obtenido respuesta. Sobre el posible traslado, fuentes de A Lama confirman a este medio que existen «muchos rumores», pero que nadie lo sabrá «hasta que lo veamos entrar por la puerta». En la misma línea, desde Instituciones Penitenciarias «ni confirman ni desmienten» la información, para salvaguardar la intimidad del preso y la seguridad del posible movimiento.

Con una ocupación media real de 1.791 reclusos -la cárcel está pensada para un millar- los trabajadores se quejan de su única arma para plantar cara a este tipo de internos es un bolígrafo y piden instrumentos de control como unas pistolas láser que desorientan al reo sin necesidad de violencia para permitir que sea reducido en caso de altercado. «Hay altercados casi a diario solo que ya no son noticia, pero ponemos nuestra integridad en riesgo», lamentan.