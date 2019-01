GALICIA Un Estrella Michelín contra Vox El chef Pepe Solla calienta las redes tras publicar una foto en la que declara su restaurante, uno de los más prestigiosos de Galicia, «espacio libre» del partido de Santiago Abascal. La batalla a favor y en contra del cocinero se libra en Tripadvisor

José Luis Jiménez

¿Polémica fortuita o buscada? Las redes sociales se han agitado en los últimos días alrededor de Casa Solla, el restaurante con una Estrella Michelín y tres Soles de la Guía Repsol del conocido chef Pepe Solla en Poio (Pontevedra). La razón: la publicación el pasado 3 de enero por parte del cocinero de un cartel en sus cuentas de Instagram y Twitter en el que declaraba su negocio «espacio libre de violencia de género» y, con un añadido manual, «y de Vox». «No hace falta añadir nada más», apostillaba en su tuit.

Desde el mismo momento de su publicación, la cuenta de Solla en Instagram se convirtió en terreno para la confrontación entre internaturas, unos afeando al chef mezclar «la política con su negocio», otros en defensa de su decisión, no exenta de controversia. Sin embargo, algunos han llegado un poco más lejos, hasta el punto de anunciar en las mismas redes su intención de boicotear el restaurante en una de las principales web de viajes, Tripadvisor, con comentarios negativos. El propio Solla lo denunciaba en Twitter: «No hace falta decir nada más.... y me temo que no serán los últimos».

Captura subida por el propio Solla a sus redes sociales - INSTAGRAM

No hace falta decir nada más.

...., y me temo que no serán los últimos.... en Restaurante Casa Solla https://t.co/3g1UtSXBzz — Pepe Solla (@PepeSolla) 5 de enero de 2019

Así que, desde el pasado 3 de enero, la batalla dialéctica no se libra únicamente en el Instagram del chef —donde siguen cruzándose opiniones virulentas— sino también en una web que para muchos viajeros sigue siendo una referencia a la hora de consultar posibles destinos gastronómicos.

A los pocos usuarios que abiertamente se han posicionado en contra del restaurante —con apreciaciones como «no podemos comer aquí», «restaurante solo para cierta ideología», «seguramente con los precios populares que hay en este restaurante la mayoría de los clientes seran podemitas, ocupas, perroflautas o de izquierdas», «te has posicionado contra la ideología que te da de comer», «no soy de Vox pero no volveré a este sitio», etc.— les han sucedido una ristra de apoyos al cocinero en los que se entremezclan las alabanzas a su cocina con la defensa de su postura: «Sitio ideal para comer, profesionalidad absoluta por parte de personal cualificado, no de robots sin ideas ni sentimientos», «qué bueno que haya gente (ignorante y soberbia) que no asista a este restaurante, asi deja mas sitio para nosotros», «experiencia incomparable, cercanía y honestidad de agradecer»...

La respuesta de Solla ha sido esquivar toda polémica y zanjar la cuestión con un hogareño tuit con una foto de una chimenea: «fuera hace frío, dentro tan a gusto».