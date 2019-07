Ecología Dura respuesta de la Autoridad Portuaria de Vigo a Greenpeace: «Su organización no es de mi agrado» «Ustedes no tienen que dar lecciones de nada», responde el presidente del puerto gallego, declinando la invitación de los ecologistas a conocer su campaña cuando el barco Rainbow Warrior recale en Vigo. López Veiga afea a los ambientalistas sus métodos e injerencias en la actividad de pesqueros gallegos

El jueves 25 de julio el barco Rainbow Warrior de la organización ecologista Greenpeace recalará en el puerto de Vigo, pero la embarcación no contará con la visita del presidente del puerto olívico, que, con contundencia, ha declinado la invitación de los ambientalistas a conocer su campaña, expresando sin evasivas su desacuerdo con las prácticas de la organización. El Rainbow Warrior, expone el presidente de la Autoridad Portuaria en su respuesta a Greenpeace, atracará en la dársena gallega «porque la legalidad así lo permite», pero no contará con más atenciones por parte de su equipo.

En escrito duro y sin ambages, Enrique López Veiga arremete contra el colectivo «por dedicarse a denigrar la imagen de los pescadores gallegos, a los que ustedes no tienen que dar lecciones de nada». «No me gustan sus métodos, ni las pintadas, ni los demás actos incívicos, como subirse en los copos de las redes de arrastre de los pesqueros gallegos ni entorpecer las labores de nuestros palangraneros que faenan al amparo de la legislación internacional vigente», expone el presidente del Puerto de Vigo en respuesta a Cecilia Carballo, responsable de la invitación personal a López Veiga en su calidad de directora de Programas de Greenpeace.

«Este es un país democrático y por eso estoy legitimado para decirles que su organización no es de mi agrado mientras no aprendan a respetar la honestidad y la buena imagen de los pescadores agllegos, bastante mejor gente del mar que ustedes», zanja el presidente de la Autoridad Portuaria, quien arranca su carta indicando a los ecologistas que «el Puerto de Vigo tiene ya un programa de lucha contar el cambio climático y reducción de gases nocivos».

La visita del Rainbow Warior a Vigo se enmarca dentro de la campaña «En Marcha por el Clima - Cambiemos la energía, no el clima» que está difundiendo la embarcación por distintos países europeos (en España recalará también en Barcelona y Málaga) para concienciar sobre una necesaria transición energética. «Las personas que lideran la política y el mundo empresarial tienen que tomar decisiones urgentes y profundas para que en la próxima década la temperatura global no aumente 1,5 grados centígrados. El cambio climático y la contaminación del aire por la quema de combustibles fósiles provocan ya la pérdida de millones de vidas y de medios de subsistencia cada año y los impactos serán peores si no actuamos de forma urgente», exponía la directora de Programas de Greenpeace en su invitación a la dirección del puerto gallego.