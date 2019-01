GALICIA Denuncian colapsos derivados de la falta de agentes en los servicios de emergencias del 091 El pasado domingo una caída del sistema informático evitó atender urgencias como un robo con fuerza

Patricia Abet

@abcengalicia Santiago Actualizado: 17/01/2019 18:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado domingo 13 de enero, la sala del 091 de la Policía Nacional que recibe las llamadas de emergencia de La Coruña, Santiago, Ferrol y Ribeira no funcionó como debería. Según denuncian desde el Sindicato Unificado de Policía de Galicia (SUP), durante la noche el sistema informático sufrió una grave caída que impidió que los agentes respondiesen a las llamadas de alerta que se produjeron a lo largo de varias horas y que incluyeron un robo con fuerza en un establecimiento. Pero este caso no es aislado.

Según fuentes policiales confirmaron a ABC, la centralización de las salas de emergencias en las ciudades de La Coruña y Vigo (que desde el 2017 cubre además Pontevedra, Marín y Vilagarcía) solo ha derivado en una merma del servicio ciudadano que prestan debido a la falta de medios humanos. Como ejemplo, los policías indican que los mismos efectivos que antes atendían las llamadas de La Coruña deben atender ahora las de las otras tres ciudades de la provincia, con la sobredimensión de trabajo que eso conlleva. La problemática se repite en la sala de Emergencias de Vigo, donde el pasado fin de semana se vivieron momentos de «auténtico estrés» debido a un aluvión de llamadas a las que había que dar salida.

Además de una carencia de efectivos que para el SUP es «evidente», los agentes reprochan que la aplicación que utilizan para gestionar las llamadas tiene «demasiada burocracia», lo que ralentiza su trabajo. Y anotan un problema añadido, pero no menor. «Al centralizarlo todo en una ciudad —en este caso La Coruña y Vigo— los agentes contestan emergencias de otras urbes que no conocen. Muchos de los ciudadanos son mayores o llaman en medio de una situación de estrés que les impide referenciar bien la zona donde se ha producido la incidencia. Si no conoces bien el lugar, todo se complica» evidencian.

Sin respuesta

Debido a los problemas derivados del nuevo sistema, que implica que los mismos agentes se hagan cargo de un volumen multiplicado de casos, el SUP remitió una pregunta al Consejo de Policía que sigue sin respuesta dos meses después. En los próximos días reiterarán su petición. Desde La Coruña denuncian, además, que la sobrecarga ha generado ya bajas de funcionarios, peticiones de traslados y una jornada laboral que «para nada facilita la labor del personal, porque provoca en ellos momentos de mucha ansiedad».