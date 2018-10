Comisión del accidente de O Marisquiño El PSdeG abandona la comisión y carga contra el resto de partidos Acusan a PP, BNG y En Marea de usar este instrumento para hacer «campaña electoral»

Z. Rial

@ABCenGalicia Santiago Actualizado: 31/10/2018 19:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSdeG abandona la comisión de investigación sobre el accidente de O Marisquiño. Los socialistas comunicaron su intención de no participar en los trabajos que se desarrollarán en la Cámara gallega momentos antes de que se aprobase el plan de trabajo de este organismo, que finalmente incluirá la comparecencia —entre otros cargos políticos— del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Según explicó este miércoles ante los medios el diputado Abel Losada, su partido toma esta decisión por entender que tanto el PP como En Marea y BNG intentan convertir este instrumento en «una campaña electoral contra Vigo». «El PSdeG no va a contribuir a esta ceremonia de la confusión en la que partidos políticos que no tienen o tienen escasa representación (en el consistorio vigués) tratan de trasladar a este Parlamento lo que no le dan en el Ayuntamiento», espetó Losada.

El parlamentario socialista arremetió contra populares, nacionalistas y rupturistas, a los que acusó de urdir un «teatrillo» para laminar al Ejecutivo local encabezado por Caballero. Losada cargó contra el PP por aprobar con sus votos un plan de trabajo «insultante» y contra BNG y En Marea por haber impulsado la creación de este organismo. Estas formaciones políticas, por su parte, lamentaron la «indefendible» decisión de los socialistas, a los que acusaron de actuar como una «marioneta» del regidor vigués.

Plan de trabajo

Aunque la aprobación del plan de trabajo de la comisión salió adelante gracias a los votos del PP y con la abstención de En Marea y BNG, el documento recoge el 70% de las propuestas de nacionalistas y rupturistas. Así, además del alcalde de Vigo —cuya comparecencia fue solicitada de manera unánime por los tres grupos que participan en este organismo—, deberán acudir al Parlamento el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, los portavoces de todos los grupos municipales en el consistorio vigués, usuarios del puerto deportivo, la presidenta de Puertos del Estado o los responsables del festival.

También hubo consenso en reclamar la presencia de la directora del Puerto de Vigo, del presidente de la Autoridad Portuaria, del delegado de la Xunta en la ciudad olívica y de las asociaciones de afectados constituidas tras el accidente. «Es un plan de trabajo de todos, menos de uno que se borró», resumió el diputado popular, Alberto Pazos.