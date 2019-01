Variación de precios con el nuevo año Las ciudades congelan sus tasas en 2019 pero suben los peajes y los trenes La AP-9 incrementa sus tarifas un 3,47% y el alza en los ferrocarriles Avant alcanzá el 7%

Z. R.

La entrada en 2019 se notará en el bolsillo de los usuarios de vías de peaje como la AP-9 o los usuarios de trenes Avant y de media distancia aunque con menos intensidad en el caso de los residentes en las siete ciudades gallegas. Las principales urbes de la Comunidad mantendrán sus tasas y precios municipales congelados en el presente año, en el que se celebrarán los comicios locales programados para el mes de mayo.

En concreto, tal y como confirmaron fuentes locales a Europa Press, en La Coruña no habrá «cambios sustanciales» aunque sí estudian modificaciones con respecto a alguna ordenanza que no implica devengos anuales. Mientras, en Vigo, el Gobierno local reivindica que los presupuestos recientemente aprobados apuestan por la senda contraria, la de las exenciones de impuestos y rebajas para familias numerosas u hogares con pocos recursos. En la capital gallega, puntualizaron que la tónica será «la misma de este año», marcada por la congelación de tasas y tributos, al igual que acontece en Pontevedra, en donde este será ya el quinto año consecutivo en donde no se registra ninguna variación en este aspecto. Del mismo modo, en Lugo y Ferrol «se va a quedar todo como está» y en Orense, al prorrogarse nuevamente el presupuesto, todo seguirá «igual» a excepción del IBI, que baja otro 10% que tendrá que sumarse al descenso del 10% registrado el pasado 2017.

La otra cara de la moneda serán las autopistas de peaje, especialmente en el caso de la AP-9, con un incremento que desde hoy alcanzará el 3,47% con respecto a 2017 al sumarse una subida del 1% imputable a las obras de ampliación del puente de Rande y un 0,8% relativo a la gratuidad en el tramo Vigo-Pontevedra. El 2% restante corresponde al incremento que los viajeros notan en sus bolsillos desde el 31 de octubre. En las autopistas de titularidad gallega (la AG-55, de La Coruña a Carballo y AG-57, de Puxeiros a Val Miñor), la previsión de la Xunta es aplicar «únicamente» el IPC. «Como este año sube, pues toca subir, pero solo cinco céntimos y, lo más importante, solo en nueve de los más de 20 tramos que hay», destacan fuentes de la Consellería de Infraestruturas consultadas por Europa Press. Además, este departamento del Gobierno gallego recuerda que «está previsto poner en marcha en 2019 las bonificaciones del 50% en horario nocturno».

Renfe y Xunta

A la hora de viajar en tren, habrá que tener en cuenta los cambios que introducirá Renfe en 2019. La operadora ferroviaria congela las tarifas de los servicios públicos de los bonos multiviaje de los Avant y Media Distancia. Sin embargo, actualiza el precio de los billetes sencillos e ida y vuelta de los Avant (un 7%) y los de los Media Distancia (3,5%). En lo que concierne a la Xunta, Galicia aplica desde el 1 de enero las nuevas rebajas fiscales que incluyen los presupuestos de 2019, que publicó el DOG también esta semana. Entre las novedades se encuentra la rebaja del 8% al 7% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en el caso de vivienda usada para uso habitual, una bajada que será del 4% al 3% en el caso de familias numerosas, personas con discapacidad y jóvenes menores de 36 años.