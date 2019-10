El equipo del Ourense Envialia en su visita a Murcia - TWITTER

GALICIA Candela Soria, la jugadora de primera división de fútbol sala que no pudo competir con audífono: «Es la primera vez que me pasa» Cuenta con apenas el 50% de audición en cada oído. Milita en el Ourense Enviali, y los colegiados no le permitieron enfrentarse al UCAM Murcia con este dispositivo