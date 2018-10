Patrimonio cultural Boston acoge durante tres días un festival de cine dedicado al Camino La principal ciudad de Massachusetts se convertirá durante este fin de semana en lugar de encuentro para las creaciones audiovisuales en torno a la Ruta Jacobea y los amantes del itinerario

Cuando en 2016 Iván Leis fue seleccionado como representante español para la Iniciativa de Líderes Jóvenes de Innovación Trasatlántica se propuso un reto: utilizar las artes para construir un puente intercultural entre España y Estados Unidos con el Camino de Santiago como tema conductor. «Mi objetivo -dice- era presentar al mundo esta joya oculta de España, destacando a Galicia como la línea de meta de la Ruta Jacobea y como una región notable en el noroeste de España». Ahora, su proyecto sale a la luz con la organización en Boston del Camino de Santiago Film Festival, tres días de programación audiovisual que reunirán en la ciudad estadounidense a profesionales del sector y amantes de la ruta jacobea. «Durante tres días, Massachusetts se convertirá en la capital mundial de España, Galicia y el Camino de Santiago y la ciudad de Boston se transformará en un punto de encuentro donde profesionales, viajeros, entusiastas del cine, peregrinos y amantes de la cultura y gastronomía española tendrán la oportunidad de entretenerse, aprender y disfrutar», apunta el director en su carta de presentación del evento.

El programa arrancará este viernes con la inaguración de la muestra fotográfica «El Camino de Santiago, una experiencia contemporánea de peregrinación», comisariada por el historiador Francisco Singul. El autor de la «Historia cultural del Camino de Santiago» también participará el sábado con una conferencia sobre la peregrinación jacobea. En esa segunda jornada será el turno también de las proyecciones con la exhibición de «O Apóstolo», donde Fernando Cortizo narra en stop-motion 3D las aventuras de un convicto recién fugado de la cárcel que cambia sus ropas de presidiario por las de unos peregrinos a los que asalta para tratar de eludir a la policía; «Onde está a felicidade?», en la Carlos Alberti Riccelli narra el viaje espiritual de Teodora en el Camino tras descubrir la infelicidad de su marido, y «Walking the Camino», una cinta en la que Lydia Smith acompaña a un grupo de caminantes en los tramos más duros de su ruta a Santiago, en este caso con presencia de la directora.

El domingo, el programa continuará con «If You Ever Get to Heaven», de Joe Atkins; «Las Peregrinas. The Women Who Walk», de Sue Kenney, y la charla «The importance of music on Santiago's Way», a cargo de la pianista Isabel Perez Dobarro.

El Camino de Santiago Film Festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago, Xacobeo, Turismo de Santiago, Santiago de Compostela Film Commission o Cambridge Arts.