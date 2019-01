SE BUSCA Alerta por la desaparición de un vecino de Cambre de 38 años desde el jueves Está en tratamiento por depresión debido a la ansiedad que le provocaba la falta de trabajo, explicó su mujer

La organización 'SOS desaparecidos' ha denunciado que un hombre de 38 años de edad, Isaac da Aira Seara, falta de su domicilio en Cambre (La Coruña) desde el pasado jueves 17 de enero. La asociación ha informado de la desaparición después de tener conocimiento a través de la familia del hombre. Según la información facilitada, mide 1.78 metros, tiene pelo corto castaño, ojos castaños y viste chándal azul marino con rayas rojas y blancas, cazadora azul marino y unos tenis.

Su mujer, Mónica Calván, ha explicado a Europa Press que Isaac da Aira salió del domicilio el jueves en torno a las once y media de la mañana para entregar documentación en el Ayuntamiento, que le había solicitado la asistenta social y le recomendó a ella que se quedase en casa y no lo acompañase porque había estado enferma con gripe. Sin embargo, la mujer ha explicado que había dejado en la casa la documentación y las llaves del domicilio. Debido a que no le respondía al teléfono, comenzó a preguntar en la zona, hasta que el conductor del autobús de línea le indicó que lo había trasladado hasta los jardines de Méndez Núñez de La Coruña.

La última información que dispone de su paradero es que habría estado tomando un café en la ciudad herculina. El desaparecido estaba tomando medicación para ansiedad y depresión debido a que «hacía mucho tiempo que no encontraba trabajo y eso le generaba preocupación».