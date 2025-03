La CEG alerta del cierre de gasolineras y tacha las bonificaciones de medida «cortoplacista»

La rebaja de 20 céntimos a los carburantes comienza hoy a hacerse efectiva entre críticas de la patronal gallega. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, tachó esta mañana la medida de «cortoplacista» y auguró el cierre de gasolineras. A principios de semana la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) advirtieron que no pueden adelantar los descuentos al usuario y esperar después por el reingreso del Gobierno.

«Las gasolineras dicen que van a cerrar porque con lo que le dan y como está el precio del combustible no les sale a cuenta», aseveró Vieites en declaraciones a los medios tras su participación esta mañana en Santiago en el Congreso de Empresarios Católicos, organizado por el Arzobispado de Santiago. «Es una medida cortoplacista y pequeña. El combustible sigue subiendo, no se ataja la raíz y desde ese punto de vista no pueden subsistir las empresas », añadió el presidente de la patronal gallega.

Para las estaciones de servicio más pequeñas el problema radica en tener que adelantar las bonificaciones. Los precios de los carburantes permanecían invariables esta mañana en los paneles de las gasolineras. Al repostar, el descuento de 20 céntimos por litro, queda reflejado en el ticket. El Gobierno se ha comprometido a sufragar 15 céntimos y los otros 5 corren por cuenta de las petroleras. Este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió que se ha habilitado en la página web de la Agencia Tributaria un formulario que tendrá que ser cumplimentado por las estaciones de servicio que quieran pedir el anticipo. «A partir de la semana que viene», aseveró la ministra, comenzarán a cobrarlo por lo que demandó «tranquilidad» al sector.

El responsable de la patronal gallega pidió al Gobierno «medidas dentro de la política de combustibles y energéticas diferentes». Censuró que se está creando una burocracia «desorbitada» . «Lo único que hace [el Gobierno] es fases y fases y fases y encarecimiento de las cosas», reprochó Vieites. El presidente de la CEG consideró que sería más efectivo bajar los impuestos «como se está haciendo en otros países». «Si lo hacen nuestros vecinos cercanos de Portugal, los de Francia no sé por que no podemos hacerlo», aseveró. Vieites censuró que el Ejecutivo de Sánchez no está gobernando para todos y alertó de que «el mundo empresarial está muy debilitado, muy preocupado y con mucha incertidumbre».

Tras más de dos años de pandemia, ahora con la guerra de Ucrania que ha acrecentado el alza de los precios y la parada de los transportistas, la patronal gallega advierte que vivimos en la «tormenta perfecta». Pero Vietes reprochó que las recetas del Ejecutivo de Sánchez para intentar sobrellevar la situación no son, en su opinión, las adecuadas. Censuró que se centren en dar subvenciones o créditos . «Tenemos que abordar los temas en el momento actual y no dejarlos y prolongarlos para el futuro. Con este tipo de medidas lo que hacemos es prolongarlos para el futuro. A alguien le va tocar después apretar el cinturón a todos los ciudadanos», explicó.

Omella llama a la patronal a mirar por el bien común La Iglesia pidió este viernes en Santiago a los empresarios que no piensen solo en acumular beneficios y miren por el bien común. «Una sociedad que solo busca ganar dinero o una sociedad que olvida a los pobres es una sociedad que está perdida», recordó el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. También el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio, ahondó en la necesidad de poner la economía «al servicio de las personas». Omella y Barrio recibieron a los participantes en el Encuentro de Empresarios Católicos en el Año Jubilar 2021-2022. La cita, explicó Barrio, busca «alentar un poco la esperanza» ante los momentos difíciles que atraviesa la sociedad actualmente. Se trata de ver las posibilidades que cada uno tenga y «ponerlas al servicio del bien común», afirmó. En declaraciones a los medios, el presidente de la Conferencia Episcopal instó a alcanzar un «pacto social» en el que tienen que «trabajar todos» —Gobierno, empresas, ciudadanos de a pie»— para «evitar esa separación entre pobres y ricos tan grande» . Durante su discurso, el cardenal recordó que «el reparto de la riqueza es cada vez más desequilibrado», que está sólo «en manos de unos pocos», lo que se traduce en un «significativo aumento de pobreza». Y le puso cifras. La población en exclusión social pasó del 16,5% en 2007 al 23,4% en 2021 en España, recordó. El presidente de la CEG, Juan Vieites, también abogó por una «sociedad mucho más ética y focalizada en las personas». En la inauguración participó asimismo el director del Igape, Fernando Guldrís, quien apuntó que, en un contexto de «dificultad» por cuestiones como una «inflación de récord», los «valores empresariales cobran más relevancia».

