ECONOMÍA Alcoa abre la puerta a vender las fábricas cuyo cierre inminente ha anunciado La multinacional americana lo condiciona a que se presenten ofertas fiables y factibles, al tiempo que anuncia que participará en la próxima subasta de interrumpibilidad prevista para diciembre

ABC/EFE

SANTIAGO Actualizado: 13/11/2018 20:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alcoa ha confirmado este martes que no se cierra a la posibilidad de deshacerse mediante una venta de las dos factorías cuyo cierre ha anunciado de manera inminente. Se trata de las plantas de La Coruña y Avilés, con cerca de 700 empleos en riesgo de extinción. La compañía habría trasladado esta disponibilidad a los representantes de los trabajadores este mismo martes, durante un encuentro que mantuvieron en Madrid. Eso sí, las condiciones que plantea la dirección en España de la multinacional estadounidense para atender ofertas es que estas sean sólidas, factibles y fiables, según indicaron a Efe fuentes de la compañía aluminera. Estas declaraciones sintonizan con una de las vías de actuación del Gobierno, que desde el primer momento comunicó su intención de buscar posibles compradores para las factorías (aunque por el momento no ha dado más detalles sobre esta posible operación), negando toda posibilidad de nacionalización de las dos centrales.

Pero en paralelo a las operaciones para encontrar un comprador que asuma las dos plantas, Alcoa y los trabajadores están inmersos en el proceso administrativo del ERE extintivo planteado por la empresa, que este martes de nuevo ha embarrancado al negarse la representación sindical a constituir una comisión consultiva, durante la reunión que han mantenido en Madrid el comité de Avilés con la dirección de la compañía.

No obstante, pese a no crearse la comisión, en la reunión se han abordado otros asuntos como la próxima subasta del servicio de interrumpibilidad eléctrico que se celebrará del 10 al 14 de diciembre, para el período correspondiente al primer semestre de 2019, según el presidente del comité de empresa de la planta asturiana, José Manuel Gómez de la Uz. Los directivos de Alcoa han explicado al comité de empresa que no han adoptado ninguna decisión hasta que no finalice el período de consultas, pero que acudirán a la subasta como lo ha hecho siempre, según ha indicado a Efe Goméz de la Uz, a la salida de la reunión.

Por su parte, fuentes de la compañía han señalado que, a día de hoy, las tres fábricas que la compañía tiene en España, la de Avilés, La Coruña y San Cibrao, en Lugo, están validadas por firma Red Eléctrica de España para poder participar en las subastas de interrumpibilidad, y su intención es acudir a la próxima.

Negativa sindical al ERE

Por su parte, los sindicatos están en «total desacuerdo» en que la única alternativa sea el despedido colectivo y piden otras que permitan el mantenimiento de los empleos. Los miembros del comité de empresa de Alcoa Avilés presentaron la pasada semana ante el Ministerio de Trabajo alegaciones al expediente de despido por entender que incumple la normativa legal al respecto.

Por otra parte, un tribunal de Rotterdam (Holanda) fijó para el próximo 19 de noviembre la sesión en la que se verá la denuncia interpuesta por el comité europeo de empresas de Alcoa contra el expediente, por entender que la compañía incumple la normativa comunitaria en su tramitación.

Los miembros del comité de empresa de La Coruña han decidido de nuevo no acudir a la reunión con la dirección de la multinacional, que ha emplazado a los sindicatos a un nuevo encuentro el próximo jueves. Esa incomparecencia de los representantes de la factoría coruñesa ha hecho que este martes tampoco se haya podido constituir la comisión representativa necesaria para se pueda iniciar las conversaciones consultivas sobre el ERE extintivo para esos centros de trabajo.

La dirección de Alcoa, que ha reiterado en la reunión este martes su voluntad de realizar propuestas, como un plan social, una vez se constituya la mesa de negociación, ha indicado que la falta de constitución de la comisión representativa no comporta la ampliación del período de consultas iniciado el pasado 31 de octubre y que se extiende durante 30 días naturales a partir de esa fecha.