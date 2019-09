Más Galicia

Actualizado: 29/09/2019 11:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo tiene fácil Íñigo Errejón para obtener un resultado aceptable en Galicia en las elecciones del 10 de noviembre. En primer lugar porque cuenta con la ventaja de no estar desgastado aún por la primera línea de lucha política, y no es ninguna tontería. Está fresco mientras los demás candidatos de la izquierda llegan a las urnas cansados y con cara de circunstancia por haber fracasado a la hora de formar gobierno.

Además, en el debate sobre por qué me deben votar a mí y no a otro, que es básicamente igual desde un punto ideológico, los de Más País lo tienen chupado en Galicia. Podemos pactó con el PSOE unos presupuestos que rebajaban un 30% la inversión en nuestra comunidad. Basta con repetir eso como si fuese el Ganeshi Mantra para convencer a los votantes rupturistas que aún tengan dudas.

Eso por el lado más a la izquierda del tablero electoral, pero tampoco podemos olvidar que Errejón cae bien a muchos votantes socialistas y que el PSOE no pasa por un momento especialmente bonito aquí. Le echan en cara al PP los casos de corrupción en Madrid pero no acaban de explicar por qué se mantiene en su puesto al alcalde de Cerceda, inhabilitado por prevaricación. De apartar a los cargos públicos con su simple imputación hemos pasado a que hasta que haya sentencia firme no hay quien los mueva de la silla. Toma distinta vara de medir.

Y veremos qué ocurre con los dos predecesores de Gonzalo Caballero en la secretaría general del PSdG. Tanto José Ramón Gómez Besteiro como Pachi Vázquez podrían tener que sentarse en el banquillo muy pronto, y esa foto es muy fea en una precampaña electoral.

Si los de Más País son un poco listos lo tienen fácil para hacerse un hueco en el panorama político gallego. Y por cierto, de cara a las elecciones autonómicas del año que viene la alternativa al PP ya no sería ni un bipartito ni un tripartito. Qué bien van a quedar en la foto Gonzalo Caballero, Yolanda Díaz, Ana Pontón y Carolina Bescansa.