Infantil El «dia minimúsica» arriba el 3 de març amb una jornada musical per a tota la família Se celebrarà al Palau de la Música de València i hi haurà tallers, activitats diverses i jocs educatius

El Palau de la Música de València acollirà una nova edició de “el dia minimúsica” el diumenge, 3 de març de 2019. Després de l’exitós debut del passat mes de maig, aquesta iniciativa emmarcada en el cicle “Menut Palau” de l’Auditori del Passeig de l’Albereda tornarà a oferir una original programació per a tota la família. Durant la jornada tindran lloc concerts i activitats per a gaudir amb els éssers més estimats i fomentar el desenvolupament de les habilitats creatives de la infància a través de la música.

El cartell musical

Els escenaris del Palau de la Música de València albergaran activitats d’artistes com Petit Pop, on es troben membres de bandes com Pauline en La Playa, Nosoträsh, Undershakers, Penélope Trip o Edwin Moses. El compositor i cantant Marc Parrot i Eva Armisén, prestigiosa pintora de reconeixement internacional, presentaran el seu nou espectacle interdisciplinar Tinc un paper. D’altra banda, la vocalista Alondra Bentley interpretarà el repertori de l’àlbum Alondra Bentley Sings For Children, It’s Holidays! (Grand Derby, 2012), el repertori del qual està pensat per a tota la família.

El cartell també tindrà una important presència d'intèrprets locals. Així, Gener actuarà per primera vegada davant del públic familiar amb un espectacle dissenyat especialment per a l’ocasió. A més, la formació Llum donarà vida a les històries de Marieta Ganduleta, un personatge que fomenta la lectura entre els més menuts. La cantant Maria Rodés, la banda alcoiana Júlia i les castellonenques Las Auténticas posaran en escena un interessant show al voltant de la temàtica “Girl power”. Per últim, la presència femenina seguirà en la pista de ball gràcies a la selecció musical de Siamiss DJs i Crios and Roll DJ (aka Susana Monteagudo).

Altres activitats

“El dia minimúsica” també comptarà amb tallers musicals perquè les criatures s’inicien en el vast univers de la música moderna i s’interessen per ella mitjançant accions innovadores. D’aquesta manera, destaca el Racó de lectura, on es trobaran diverses editorials locals i hi haurà activitats perquè els xiquets i xiquetes toquen, juguen i descobrisquen la realitat cultural del seu entorn.

Així mateix, durant tota la jornada estaran en marxa diferents serveis com la zona de restauració; l’“espai micro” per tal que les criatures de 0 a 3 anys i els seus progenitors juguen, descansen i vegen ateses les seues necessitats: aparcaments de carrets; i àrees de descans. D’aquesta manera, “el dia minimúsica” complementarà una proposta única perquè les famílies puguen passar una jornada inoblidable rodejades de música.

Tota la programació de “el dia minimúsica” està disponible en www.eldiaminimusica.com.

Apertura de portes: 10.30 hores

Horari d’activitats: 11 a 19 hores

Entrades ja a la venda en www.palauvalencia.com

Preu: 12 €

Els menors de 0 a 3 anys tindran accés gratuït en les primeres 400 entrades. Les localitats es podran recollir el mateix dia 3 de març en les taquilles del Palau de la Música.