Infantil «Menut Palau» torna al desembre amb vint propostes per a famílies i escolars El projecte perseguix anar normalitzant el consum cultural com a una cosa natural des d'edat primerenca

ABC

Percussió, dansa, música barroca, narració, literatura, tradició oral i valors al voltant de la música definixen les propostes que conformen ‘Menut Palau’, el programa educatiu del Palau de la Música que comença l'11 de desembre. El projecte, que recull activitats didàctiques matinals per a centres escolars i per a tots els públics en cap de setmana, perseguix, en paraules de la regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, «arribar cada vegada a sectors més amplis de la població, educar en alternatives d'oci de qualitat, transmetre l'amor a la música i a totes les arts, valorar el treball dels professionals de la cultura i anar normalitzant el consum cultural com a una cosa natural des d'edat primerenca».

Per a la regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, «és una alegria vore que esta oferta infantil i juvenil que hem anat modificant en estos tres anys ha aconseguit diversificar el tipus de públic, cada vegada més ampli i heterogeni i que, al mateix temps, anem fidelitzant i estabilitzant el públic nou que ha descobert el Palau». Esta edició de ‘Menut Palau’ oferix unes vint propostes artístiques destinades a públic des de zero fins a 18 anys. Hi ha huit programes de cap de setmana per a famílies i 21 per a centres educatius en horari escolar. Les propostes es desenvolupen des del mes de desembre fins a la primera setmana de juny i oferixen més de 150 passades, que permeten arribar a 50.000 espectadors.

El director del Palau, Vicent Ros, ha ressaltat «la importància del treball amb els creadors i amb la indústria cultural pròpia, en la nostra programació educativa i familiar». La programació familiar de ‘Menut Palau’ consta de huit propostes i arranca en plenes festes nadalenques, el 3 i 4 de gener, amb la Fira musical i els tallers ‘Feretes i Cançonetes’, en què participarà la formació valenciana Spanish Brass, que celebra el seu 30 aniversari. L'entrada d'un dia costa sis euros i la de dos dies, deu euros.

El 21 de febrer serà l'Orquestra de València la que propose, a la Sala Rodrigo, un viatge musical per Europa amb el concert ‘Europa, Europa’, presentat pel periodista i musicòleg Martin Llade. El 2 de març, també a la Sala Rodrigo, el públic podrà gaudir i interactuar amb els cantants de ‘Zarzuela de la Z a la A’, una forma divertida de descobrir el món de la sarsuela. L'endemà, el 3 de març, tindrà lloc el Dia Mini-Música, una jornada completa d'activitats i jocs al voltant de la música. El 30 i 31 de març, el musical ‘Desconchertantes’ portarà a la Sala Iturbi un divertit recital de la mà de dos jóvens violinistes. Ja a l'abril, els dies 6 i 7, està programat, a la Sala Rodrigo, l'espectacle de teatre i dansa ‘Violeta i les mil i una nits’, ple de colorit oriental. I el 4 i 5 de maig serà el torn de ‘Caputxeta Roja’, a la Sala Iturbi, una versió musical del famós conte amb una protagonista preadolescent i valenta.

Les sessions escolars comencen al desembre amb l'espectacle de percussió ‘Mamma Àfrica’ a càrrec d'Amores Grup de Percussió. Al gener, Capella de Ministrers participa per primera vegada en la programació educativa, amb el concert ‘Tirant i Carmesina’. Barroc i literatura tenen igualment cabuda amb La Dispersione i la seua versió musical de ‘La Tempesta’, basada tant en l'obra homònima de Shakespeare com en ‘The Tempest’, de Locke. Literatura i música protagonitzen així mateix el projecte ‘L’Odissea’, amb música de cambra, narrador i projecció audiovisual, i el concert de ritme i percussió ‘L'enigmàtic compàs de la música’, que s'inspira en la novel·la juvenil ‘Momo’.

La percussió torna a estar present en ‘Quan les deesses tocaven els tambors’, un projecte que conjuga música, dansa i tradició oral per relatar el paper de la dona en la transmissió musical i cultural des de l'antiguitat. També hi ha dansa en el concert per a piano, flauta i titelles ‘Violeta i les mil i una nits’, mentre que la veu és la protagonista en el concert participatiu ‘Zarzuela de la Z a la A’. Els més xicotets tindran el seu espai en les sessions per a bebés ‘Bebesol’ i en ‘Els tres porquets’, un conte-concerte destinat a xiquets i xiquetes d'Educació Infantil.

La Banda Municipal oferix el programa ‘Toca la banda’, a la Sala Iturbi, per a estudiants des d’11 fins a 14 anys, amb el qual es farà un recorregut per les músiques de tot el món al llarg de sis passades que se celebraran al mes de febrer. Per la seua banda, l'Orquestra de València proposa el concert ‘Europa, Europa’ a escolars de Primària i obrirà els seus assajos a l’alumnat de Secundària i Batxillerat amb altres tres programes més: ‘El somni d'una nit d'estiu’, la Huitena Simfonia de Dvorák i ‘La cançó de la terra’ de Mahler.