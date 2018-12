Política L’Ajuntament de València aprova 360.000 euros en ajudes al comerç de proximitat La segona convocatòria d’estes ajudes ha registrat un increment dels beneficiaris en un 46,63 per cent

ABC

VALÈNCIA Actualizado: 31/12/2018 12:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

283 comerços de proximitat de la ciutat de València rebran un total de 360.000 euros d’ajudes municipals. Així ho ha aprovat este matí la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València. Es tracta de la segona convocatòria d’este tipus d’ajudes, que han vist incrementades tant la quantitat econòmica final (+28,57 %) com la xifra d’establiments beneficiats (+46,63 %).

Del total de les ajudes (360.000 euros), el xicotet comerç ha rebut 330.000 euros, mentre que, per primera vegada, hi ha hagut ajudes per a associacions de comerciants per un import total final de 30.000 euros. Entre elles, l’Associació de Venedors del Mercat Central, que ha aconseguit 10.000 euros de subvenció. A més 283 comerços se n’han vist beneficiats amb ajudes màximes de fins a 1.333,66 euros.

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha valorat molt positivament estes ajudes, que permetran finançar despeses corrents derivades d’aspectes com ara la titularitat, l’exercici, el desenvolupament i la millora del negoci o l’activitat comercial. A més es poden destinar al pagament del lloguer del local comercial, la implantació de sistemes de qualitat, formació per al personal o la implantació de noves tecnologies de gestió empresarial.

«Per segon any, amb esta línia de subvencions donem suport a les activitats comercials dels barris de la nostra ciutat i contribuïm a la seua millora i continuarem convocant-ne més en 2019», ha explicat Carlos Galiana, qui ha avançat que la tercera convocatòria d’ajudes per al xicotet comerç de la ciutat incrementarà l’import total fins als 450.000 euros.