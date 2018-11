Treball Labora concedeix a 46 entitats locals tallers que donaran formació i ocupació a 840 persones aturades El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha anunciat que suposarà una inversió total per part del Servef de 16,7 milions d'euros

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora), depenent de la Conselleria d'Economia Sostenible, ha concedit a 46 entitats locals de la Comunitat tallers d'ocupació que oferiran a 840 persones formació i ocupació durant dotze mesos.

El secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha anunciat les entitats locals que enguany rebran la subvenció per a poder realitzar aquests projectes formatius, un projecte que combina classes teòriques amb la realització de pràctiques en els municipis on se celebren. A més, des del primer dia, els alumnes-treballadors cobren un salari.

En total, són 46 els ajuntaments o entitats locals que realitzaran un total de 139 tallers, la qual cosa suposarà una inversió total per part de Labora (Servef) de 16,7 milions d'euros. A Alacant seran 17 les entitats locals les que realitzaran tallers per a 280 els alumnes. A Castelló es realitzaran tallers en 9 entitats locals i seran 170 les que podran accedir. Finalment, a València es realitzaran tallers en 20 entitats locals i seran 390 les persones aturades que podran accedir.

El responsable d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha destacat que aquest programa té un triple benefici: "Es realitzen labors de millora en les localitats, les persones aturades aconsegueixen formació i, també, se'ls garanteix una remuneració des del principi", ha exposat el secretari autonòmic d'Ocupació.

Cadascun d'aquests tallers tindrà una durada de dotze mesos, equivalents a 1920 hores de formació, en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, per a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat, que acrediten l'après. "D'aquesta manera, millorem la seua qualificació professional per a afavorir la seua inserció laboral", ha assenyalat Nomdedéu.

Alguns dels aspectes que s'han valorat per a la seua adjudicació són: la taxa d'atur de la comarca en què aquest es desenvolupe o l'accions positives que garantisquen i promoguen la igualtat de dones i homes, entre altres requisits. "L'objectiu és aconseguir un model econòmic local més inclusiu i integrador, adaptat a la realitat social", ha afegit el secretari autonòmic.

Entre les especialitats que s'han adjudicat destaquen les de jardineria, on l'alumnat adquirirà formació en aquesta matèria i realitzarà projectes de paisatgisme en els seus propis municipis, les d'obra de paleta on, a més del certificat de professional, realitzaran obres o adequacions en la localitat o les d'animació de temps lliure.

Aquests 'Tallers d'Ocupació' consoliden l'aposta del Consell per l'educació i la formació com a mitjà d'accés a un treball més estable i de qualitat. "Volem que les persones aturades puguen desenvolupar les seues capacitats i adquirir noves habilitats per a augmentar les seues possibilitats de trobar ocupació", ha expressat Enric Nomdedéu.

El secretari autonòmic d'Ocupació ha recordat les dades que confirmen l'èxit d'aquest projecte. Així, durant els últims quatre anys s'han destinat 86 milions per a engegar tallers d'ocupació en 308 entitats locals per les quals han passat 5.712 alumnes.

D'altra banda, ha afegit que durant aquesta legislatura a més dels tallers d'ocupació s'han engegat el projecte "t'Avalem", tallers d'ocupació enfocats a menors de 30 anys i s'han recuperat les escoles taller "Et Formem" per a fomentar l'ocupació en els barris d'acció preferent.