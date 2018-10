Música El grup valencià Gener publica «Cante el cos elèctric» amb cançons sobre la hiperconnectivitat en la societat L`àlbum es presentarà el dissabte 19 de gener en la Sala Moon de València

El grup valencià Gener ha publicat «Cante el cos elèctric» (RiuSec), el seutercer llarga durada. El repertori del disc està format per dotze composicions que aborden les relacions humanes en un context dominat per les noves tecnologies. L’àlbum ja està disponible en format físic (CD) i en les principals plataformes digitals (Spotify, YouTube). A més, a principis de desembre es posarà a la venda una edició en vinil limitada a 330 còpies.La presentació del LP tindrà lloc el dissabte 19 de gener en la Sala Moon de València.Les entrades es poden adquirir en Eventbrite per 12€(més despeses de gestió), amb una oferta inicial de 8€ (més despeses de gestió).Cante el cos elèctricés un treball conceptual que naix a partir del poema homònim del nord-americà Walt Whitmani la lectura posterior que va fer l’escriptor de ciència-ficció Ray Bradbury.

El quintet ha conjugat el pop, el soul, el rock i la psicodèlia per a retratar la soledat en l’era de la hipercomunicació. Així, mentre la tecnologia ha multiplicat de forma exponencial els nostres contactes, potser l’ésser humà està més sol que mai. En aquest context, les cançons del disc es configuren com fragments de la línia de temps d’una xarxa social on conviuen les revelacions més essencials i personals amb les troballes més banals i repetitives.El disc va ser enregistrat entre els dies 1 i 13 de maig de 2018 als estudis de Paco Locoen el Puerto de Santa María(Cadis), on Gener ja havia treballat en la seua segona referència, Oh, germanes!Com en aquelles primeres sessions, la major part de la gravació va tenir lloc en directe, mentre els membres de la banda tocaven juntsi feien els cors en un micròfon. Posteriorment, es van afegir enregistraments de la veu principal i arranjaments.Abans de la publicació de l’àlbum, el públic ja havia pogut gaudir amb les cançons “Penjats d’un núvol” (https://youtu.be/7CWqMcAxgTg) i “El riu que no torna”.Aquesta última composició compta amb un vídeo (https://youtu.be/GEk7zOh_-I4) realitzat per Carlos Aparicioi Podenco.

A més, Cante el cos elèctricha estat disponible en descàrrega lliure i gratuïta a través d’enllaços distribuïts pels carrers de València. El grupGener va sorgir en 2013 com un projecte personal de Carles Chiner, compositor, cantant i guitarrista a més de guionista de cinema i televisió. En l’apogeu de la crisi econòmica, Chiner va mostrar les seues llums i ombres enonze composicions que jugaven amb el blues i el rock fronterer. Eixe repertori es va publicarsota el títol d’El temps del llop(Mésdemil, 2014) després d’una reeixida campanya de micromecenatge. La voluntat de portar eixos temes al directe va fer que Carles Chiner es decidís definitivament a formar una banda.

D’aquesta manera, s’hi van unir Enric Alepuz(bateria, percussions i veus); César Castillo(guitarra i cors); Pasqual Rodrigo(baix i cors); i Vicent Todolí(teclats i cors).Tots ells, a més de les seues capacitats instrumentals, hi van aportar els jocs d’harmonies que s’han convertit en una de les senyes d’identitat de la formació.Després de tancar la gira d’El temps del llopen el Palau de la Música de València en juny de 2016, el quintet va posar rumb a El Puerto de Santa María per a gravar en companyia de Paco Loco (Australian Blonde, Enrique Bunbury, Guadalupe Plata, Nacho Vegas, The Posies). El resultat va ser l’àlbum Oh, germanes!, on s’acostaven a l’univers femení amb la introducció d’arranjaments del soul de la dècada dels seixanta i les veus de Las Reinas Magas.

Aquell tourva tenir com a punt àlgid un altre concert en l’auditori del Passeig de l’Albereda del Cap i Casal, en novembre del 2017, amb convidades com Marta Domingo(Meridian Response, Fru Katinka), Mireia Vilar, Soledad Vélezi Las Reinas Magas.El temps del llopva ser guardonat com a millor disc de pop en la desena edició dels Premis Ovidi a la música en valenciàcelebrada en 2015. A més, la cançó “Contrallum” va ser distingida com a millor lletra. Un any després, Oh, germanes!es va coronar com a millor disc de pop i també va rebre el reconeixement per la producció i arranjaments. Al llarg de la seua trajectòria, Gener ha participat en grans esdeveniments musicals com el Festival Internacional de Benicàssim, el Vida Festival, el Festival de les Artsi el Music Port Fest.