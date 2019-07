Gran Fira Juliol La gira «Vida» d’Ana Belén arriba als Concerts de Vivers de València És el primer disc de la vocalista amb temes nous des del 2007

ABC València Actualizado: 03/07/2019 11:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2019 acolliran demà dijous, 4 de juliol, l’actuació de la cantant Ana Belén. La vocalista madrilenya arribarà a la capital del Túria per tal de presentar el seu últim disc, Vida, publicat per Sony Music el passat mes de novembre. Es tracta del primer treball amb noves composicions que l’artista publica des de 2007, quan es va editar Anatomía (Sony BMG), nominat al Premi Grammy Llatí com a millor àlbum de pop vocal femení. Precisament, Ana Belén va rebre l’homenatge de l’Acadèmia Llatina de la Gravació en 2015, quan li atorgaren el Premi a l’Excel·lència Musical juntament amb Víctor Manuel.

Per tal d’enregistrar Vida, la cantant va recórrer a alguns dels millors lletristes de la música en castellà de l’actualitat. Així, es poden escoltar composicions de Pablo Milanés (“Alga quisiera ser”, sobre un poema de l’asturià Ángel González), Jorge Drexler (“Cuando te encontré”), Dani Martín (“Everest”), Juan Mari Montes (“Esta vida es un regalo”) o Noa (“Tú, yo”, en aquest cas, amb una versió lliure de Joaquín Sabina).

També han deixat la seua empremta artistes que han emergit en el panorama musical en els últims anys com Rozalén (“Mujer valiente”), Andrés Suárez (“Isla que habitas en mí”) i David San José, un dels fills d’Ana Belén i Víctor Manuel (“Cuentos para dormir” i "Vida", que signa amb el seu progenitor). Finalment, cal destacar l’homenatge de la vocalista a Federico Lladó, qui va morir en 2013 després de col·laborar amb solistes com Celia Cruz, Ana Torroja o Miguel Bosé i signar més de 100 cançons com “¿Quién manda ahí fuera?” y “Soy lo que soy”, ambdues incloses en el repertori del disc.

La gira Vida també significa el retorn de la madrilenya als escenaris en solitari després de sis anys. El tour va arrancar a finals del passat mes de maig al Teatre Romà de Mèrida, justament uns dies abans del 68é aniversari de la intèrpret. Després de passar per Castelló, Madrid o Barcelona, el públic de València podrà gaudir del muntatge dirigit per José Carlos Plaza, qui ha estat al front de més de cent obres i òperes i ha treballat amb Ana Belén en altres espectacles musicals (Mírame, A los hombres que amé) y en textos com La bella Helena, Fedra o Medea. Plaza també es va encarregar dels concerts El gusto es nuestro (amb la cantant, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat i Miguel Ríos). La direcció musical és obra de David San José.

Entrades a la venda

Les localitats per a l’actuació d’Ana Belén en els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València del dijous, 4 de juliol, es poden adquirir en la web oficial del festival: www.concertsdevivers.com. El preu de les entrades oscil·la entre els 40 i els 50 euros més despeses de gestió.

El recinte obrirà a les 19:30 i l’horari previst per a l’actuació són les 22:00 hores.

Els Concerts de Vivers són una iniciativa de l'Ajuntament de València, amb la col·laboració de l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i el patrocini d'Amstel.