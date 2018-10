Esport La Fundació Trinidad Alfonso i la Federació de Pilota premiaran als millors alumnes de Tecnificació i CESPIVA Les dos institucions entregaran als 56 jugadors i a les 19 jugadores, els diplomes pel seu rendiment esportiu durant 2018

Els joves pilotaris, alumnes de les escoles federatives d'alt nivell i compresos entre els 15 i 23 anys, rebran els diplomes pel seu rendiment el pròxim divendres 5 a l'Auditori Paco Pons d'EDEM, situat a la Marina de Empresas. Jose Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota Valenciana i Elena Tejedor, Directora de la Fundació Trinidad Alfonso seran els encarregats de presidir i entregar els merescuts diplomes a les joves promeses de la pilota valenciana.

La FPV i la FTA treballen de forma estreta des de principi del present any per tal de donar suport als projectes de tecnificació, gràcies a la creació de beques esportives per als alumnes més destacats. Les Escoles de Tecnificació de Pilota Valenciana i el CESPIVA són els centres educatius pertanyents a la Generalitat Valenciana i gestionades per tècnics federatius on les grans figures del futur són preparats pels grans jugadors d'escala i corda i raspall, entrenadors i preparadors físics.

Les seus d'estes escoles d'alt rendiment estan repartides per la Comunitat Valenciana, des de Vila-real fins a Petrer passant per Xilxes, Massalfassar, Alcàsser, Llosa de Ranes, Genovés, Piles, Bellreguard i Pedreguer.