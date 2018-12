Infantil Esport i aventura en el estand d’Expojove de la Diputació de València Pot visitar-se en Fira València d'11 a 20 hores; amb excepció del 31 de desembre, dia en què l'horari serà de 10 a 14 hores, i l'1 de gener, que obrirà de 16 a 21 hores

ABC

El descens d'un riu sobre una barca i amb jupetí de neopré és una experiència que no solament pot viure's a l'aire lliure. La tecnologia permet practicar ràfting de forma virtual i això és el que proposa la Diputació de València en el seu estand d’Expojove, amb un simulador que torna a convertir-se enguany en el gran atractiu d'un espai que aposta per l'esport i l'aventura.

Però el ràfting no és l'única opció d'aventura que ofereix l'estand de l'àrea de Joventut de la corporació provincial. També torna a Expojove el tradicional rocòdrom infantil de la Diputació, amb altres pràctiques esportives com el bàsquet i el futbol. Tampoc serà el simulador l'únic element tecnològic en un espai on tenen cabuda els videojocs i el karaoke. I per als més xicotets, tallers artístics i jocs infantils, entre els quals destaquen les actuacions del mag ‘Barfi’.

En paraules de la diputada de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García, “un any més apostem pel foment d'hàbits saludables i la pràctica de qualsevol disciplina esportiva, des del respecte, la inclusió i la perspectiva de gènere, amb activitats que poden gaudir tant les xiquetes com els xiquets i les famílies en general”. De la mateixa manera, ha assenyalat “l'aposta que ha fet la Diputació per les noves tecnologies”.

García ha visitat aquest dijous un estand amb una superfície d'aproximadament 700 metres quadrats, en què es pot gaudir d'una desena d'activitats, que abasta totes les edats i preferències d'entreteniment, i en què treballen una vintena de monitores i monitors.

En la jornada d'obertura del dimecres, més de 700 xiquets i xiquetes van gaudir de les activitats que ofereix la Diputació, amb un espai per a tota la família que destaca per la gran varietat d'opcions d'oci. Pot visitar-se en Fira València d'11.00 a 20.00 hores; amb excepció del 31 de desembre, dia en què l'horari serà de 10.00 a 14.00 hores, i l'1 de gener, que obrirà de 16.00 a 21.00 hores.