La Diputació de València i la Generalitat fan un pas més en la millora de l'espai sociosanitari de Bétera El president, Toni Gaspar, es reuneix amb la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en un nou impuls a la política de col·laboració que ara tindrà comissions bilaterals entre ambdues institucions

ABC

VALÈNCIA Actualizado: 04/10/2018 17:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La millora de l'espai sociosanitari de Bétera, actualment propietat de la Diputació de València, és un dels projectes en els quals treballen conjuntament la corporació provincial i la Generalitat, dins del full de ruta de les dos institucions de reordenar competències i evitar duplicitats, amb l'atenció a les persones com a eix principal de la gestió.

En aquesta línia d'actuació s'emmarca la reunió d'aquest dimecres entre el president de la Diputació, Toni Gaspar, i la vicepresidenta del Consell i responsable d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra. Acompanyats per la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, i la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Helena Ferrando, Gaspar i Oltra han repassat l'actualitat del treball conjunt dels tècnics de les dos institucions per a transferir de la Diputació a la Conselleria diferents espais del centre sociosanitari de Bétera, que finalment quedarà integrat en la xarxa autonòmica.

Aquesta cessió, aprovada en part en el ple de la corporació del mes de setembre, és un dels assumptes que s'abordaran i desenvoluparan en les comissions bilaterals entre Diputació i Generalitat que el dimarts van acordar el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el de la Diputació, Toni Gaspar, que estan disposats a estudiar al costat dels tècnics la possibilitat de transferir competències impròpies de la institució provincial a l'autonòmica, amb l'objectiu de gestionar els recursos públics de forma més eficaç i centrant l'acció de la Diputació en l'atenció als municipis de la província.

En paraules de Toni Gaspar, “aquesta reunió ha servit per a reforçar eixe treball que venim desenvolupant de forma conjunta en aquests tres últims anys, on l'objectiu és col·laborar en tot allò que servisca per a millorar la vida de la gent”.

Per la seua banda, la vicepresidenta del Consell i titular de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha celebrat “l'avanç en infraestructures de salut mental amb la cessió dels pavellons de Bétera”. A més, Oltra ha assenyalat que el pla d'infraestructures socials a tres bandes entre Consell, Diputació i ajuntaments “va a bon ritme i abans de final d'any estaran acabats els primers centres socials”. En general, la vicepresidenta del Consell s'ha mostrat satisfeta pel desenvolupament d'una política social que “prioritza l'atenció a les persones, especialment les més vulnerables”.