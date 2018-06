Local La Diputació iniciarà després de l'estiu les obres d'ampliació de la carretera Sagunt-Canet L'obra, amb un pressupost de 3 milions d'euros, contempla l'ampliació de la plataforma, la millora del traçat i la reordenació dels accessos

La Diputació de València començarà després de l'estiu les obres d'ampliació de la CV-317 entre Sagunt i Canet. Con l'actuació, pressupostada en 3 milions d'euros, s'adequarà el traçat i es reordenaran els accessos. L'objectiu, segons el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, “es millorar la seguretat vial en un tram d'alta concentració d'accidents”.

La corporació provincial compta ja amb tots els terrenys necessaris per a començar, a falta que es realitze una prospecció arqueològica. El termini previst per a dur a terme les obres és de nou mesos des de l’inici del replanteig, por el que la nova carretera podria estar en servei en el primer trimestre de 2019.

La CV-317 és un dels eixos vertebradors de la xarxa de carreteres de la Diputació de València. La seua llargària aproximada és de 3,5 km i disposa d'un carril per sentit, sense vorals. El problema principal d'aquesta via és l'insuficiència de secció transversal, un traçat geomètric antic que té corbes de radis xicotets després de llargues rectes i una multitud d'accessos directes sense ordenació. A açò cal sumar que es tracta d'una via amb una intensitat mitjana de circulació de 4.000 vehicles al dia, dels quals un 2% són vehicles pesats.

A causa d'aquestes condicions, el tram inicial de la via, fins al quilòmetre 2,2, està catalogat com a Tram de Concentració d'Accidentes. “Eliminar aquest punt negre és una prioritat per a la Diputació de València en matèria de seguretat vial”, assegura el diputat Seguí.

Per a solucionar-ho, s'ha previst una actuació integral que inclou l'ampliació de la plataforma existent, la millora del seu traçat per a adequar-ho al tràfic actual, i la reordenació significativa dels accessos i interseccions existents.

En concret, l'actuació se centrarà entre els 3,2 quilòmetres que discorren el final del pas inferior sobre les vies del ferrocarril i la intersecció giratòria existent con la carretera CV-320. Després de l'actuació, la plataforma passarà a tenir un ample total d'11,5 metres, la qual cosa permetrà generar una calçada de 7 metres i vorals d'1,5 metres. Aquest traçat s'adequarà a una velocitat de projecte de 60 km/hora.

Addicionalment, s'han projectat un total de tres interseccions en “T” amb la xarxa principal de camins, dotades de carrils centrals d'espera, amb la finalitat de solucionar els girs a esquerres dels accessos de parcel·la a la carretera i millorar així la seguretat dels usuaris.