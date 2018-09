ABC en Valencià El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca presenta la seua 58 edició Quaranta concursants de tot el món competeixen el 16 de setembre por fer la millor paella de 2018

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha presentat la seua 58 edició que tindrà lloc el pròxim diumenge 16 de setembre al Passeig de l´Estació de Sueca a partir de les 10:00 h. L'acte ha tingut lloc a l'espai de València Turisme situat en el conegut edifici del Cub de les Comarques de la Marina.

L'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, amfitriona del certamen, ha estat l'encarregada d'exposar la carta de presentació de l'esdeveniment gastronòmic. “El Concurs porta ja més de 50 anys, gairebé 60, potenciant la paella valenciana en la seua recepta original i genuïna, amb la intenció ferma de donar-li una projecció internacional, aconseguint el seu reconeixement més enllà de les nostres fronteres i consolidant-la al món sencer com el que és, un dels majors referents i valors de la idiosincràsia i gastronomia dels valencians”.

“És un dels concursos més famosos i prestigiosos del món en el sector” ha afirmat i ha continuat “que no la busquen en un altre lloc, la millor paella valenciana del món sencer es cuina a llenya cada any a Sueca”.

En la present edició han crescut el número de semifinals internacionals, la qual cosa denota la bona salut, del que és considerat com el concurs gastronòmic més antic d'Espanya.

El regidor titular del concurs, Vicent Baldoví, s'ha referit a l'atractiu del concurs que acapara totes les mirades dels mitjans de comunicació, les marques patrocinadores i ara també productores cinematogràfiques.

“No contents amb l'espectacular projecció mediàtica que aconsegueix el concurs en cada edició, cada vegada major, enguany ens alineem amb la xicoteta i la gran pantalla. La nostra paella és de cine!” ha manifestat. Segons ha explicat el regidor, el Concurs ha inspirat en la present edició dues produccions: el film Paella Today i el curtmetratge Sushi Paella, que es rodarà en la mateixa final del proper diumenge a Sueca, de la productora valenciana Paella Productions.

En la presentació s'han estrenat davant dels mitjans un vídeo promocional de la recepta de l'autèntica paella valenciana i també l'espot oficial de la 58 edició del certamen.

En l'edició d'enguany participaran un total 40 restaurants procedents de tot el món.

A l'apartat de representants valencians es troben: Ca Agustí (Sueca), Llopis (Sueca), London (Sueca), I.E.S. Llopis Marí (Cullera), La mar salà (Cullera), CamiVell (Alzira), L’Albufera (el Palmar), Bon aire (el Palmar), La Plaza (Torrent), Miguel y Juani, (L’Alcúdia), Rice Paella, (València), Trencadish (València), La Marítima (València), El Famolenc (València), Monastrell (Alacant), Óscar (Calp), Cachito (Elx), Restaurant Boga (Gandia), Tina Fernández (semifinal digital) i Casa Granero (Serra).

Els restaurants de la resta d'Espanya que prendran part en la final són: Restaurante El Madrileño, Restaurante Congreso, Hotel Hilton (Madrid), Hotel Castell del Mar (Mallorca) i El Informal (Bilbao).

Els representants de les semifinals internacionals són: Juan´s Paella Catering (Austràlia), Paella mate (Austràlia), Simply Spanish (Austràlia), Slate wine bar (E.U.A.), Villa Roma (E.U.A.), Jugem (Japó), Anocado (Japó), Coraloense (Mèxic), Aramburú Matriz (Perú), Paellas y paellos (Perú), Moreno Traiteur (França), La Paella Ibérica (França) Abundi Monterde (Andorra), Don Pascualón (Costa Rica) i Karbó (Mèxic).

Un any més, el certamen impulsat per l'Ajuntament de Sueca compta amb el suport de Turisme de la GVA, Turisme d'Espanya i la Diputació de València; i el patrocini de València Turisme, Wikipaella, Cervesa Túria, Sueca – Express Café, Torry Harris, Fruites i Verdures Alabau, Jet Extramar, Arròs Tartana, Garcima, Grup Sada, Carmencita, Bocopa, TastyFun, Xufatopia i Unipro.

La diputada de Turisme de la Diputació i regidora a l'Ajuntament de Sueca, Pilar Moncho, ha destacat la importància de sumar suports per potenciar, any rere any, cites com el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca: “un certamen que aporta, cada any, una major projecció del territori valencià i aglutina alguns dels seus millors ingredients: productes de la terra i una manera singular d'elaborar-los, de viure i de compartir la gastronomia, per la qual cosa simbolitza una de les claus més importants del turisme en l'actualitat així com de la filosofia Del Tros al Plat que impulsa València Turisme”.

A l'acte també han participat Jesús Melero, mestre paeller i coordinador gastronòmic del certamen; Miguel Sanfeliu, de Socarrat Studio, agència encarregada de la imatge del Concurs en els últims anys i Evarist Caselles, director del Patronat de Turisme, qui ha estat l'encarregat de presentar les intervencions.