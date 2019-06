Les activitats relacionades amb el valencià aporten quasi el 3% de l'ocupació valenciana i el 2,1% del PIB L'estudi 'Impacte i valor econòmic del valencià' xifra en més de 2.000 milions d'euros i 56.000 llocs de treball l'impacte del valencià en l'economia

Més de 2.000 milions d'euros i 56.000 llocs de treball. Un estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), la contribució directa de les activitats relacionades amb el valencià s'estima en 1.307 milions d'euros de renda i 35.505 llocs de treball equivalents a temps complet.

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat una nova col·lecció de llibres de la Generalitat amb el títol Col·lecció Rafael L. Ninyoles. A la presentació han assistit el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent i representants de diferents institucions i familiars del sociolingüista.

Segons Marzà, "esta col·lecció d'estudis suposa un homenatge i reconeixement a la tasca del sociòleg valencià de referència en matèria lingüística".

"El pensament crític i el rigor metodològic dels treballs de Ninyoles han sigut clau perquè l'Administració valenciana dispose de la base de dades numèriques més completa sobre la nostra llengua i així poder programar polítiques lingüístiques que avançaren en la recuperació del valencià. Hi ha hagut governs valencians que han donat l'esquena a aquest bagatge; nosaltres el posem en valor", ha afegit.

Està previst que, durant 2019, es publiquen els cinc primers volums de la col·lecció, el primer dels quals es titula 'Impacte i valor econòmic del valencià', que ja està disponible a l'espai web.

Este estudi, que està disponible en valencià, castellà i anglés, ha sigut encarregat per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme a l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie).

L'objectiu és conéixer la contribució del valencià a l'economia, mesurar la riquesa que genera i quantificar la dimensió i el valor econòmic dels àmbits en què el valencià és clau.

Imatge de la presentació de l'estudi - ABC

Segons el conseller, "és la primera vegada que es desenvolupa un informe d'aquestes característiques al nostre territori. Calia i molt, perquè una llengua pròpia com la nostra, a part d'enriquir-nos com a poble, genera un impacte econòmic en diferents sectors d'activitat, i actua com a dinamitzador de l'economia, ja que aquest treball demostra que contribueix a incrementar el capital social, afavoreix el desenvolupament de relacions comercials de confiança i desenvolupa capacitats clau per a l'economia moderna com la creativitat, la flexibilitat i l'obertura cap a allò que és diferent".

La contribució directa de les activitats relacionades amb el valencià s'estima en 1.307 milions d'euros de renda i 35.505 llocs de treball equivalents a temps complet, segons s'assenyala en l'informe.

Si a aquest impacte directe se suma l'indirecte i l'induït, l'aportació dels sectors lligats al valencià arriba als 2.065 milions d'euros, la qual cosa suposa el 2,1% del PIB regional.

A més, la despesa d'aquests sectors permet mantindre 56.367 llocs de treball equivalents a temps complet, quasi el 3% del total de l'ocupació en el territori valencià. De l'impacte total en la renda (PIB) i l'ocupació, un 63% es genera de manera directa, i el 37% restant, de manera indirecta i induïda.

L'informe identifica quatre grans sectors en els quals el valencià exerceix un paper determinant en la generació d'impacte econòmic. En primer lloc se situa la indústria de la llengua, que abasta les institucions lligades a l'ensenyament del valencià, tant públiques com privades, així com les empreses que ofereixen serveis de traducció i assessoria lingüística.

En segon lloc, el sector de la cultura i els mitjans de comunicació, que inclou llibreries, editorials, discogràfiques, producció audiovisual, premsa, ràdio o televisió, entre altres activitats.

Les activitats relacionades amb l'àmbit educatiu, des d' Infantil fins a l'ensenyament universitari, és el tercer sector que inclou l'informe.

Finalment, s'analitza l'impacte dels serveis per a la difusió i el coneixement del valencià que s'ofereixen des de les mateixes administracions públiques.

D'aquests quatre grans grups, el sector educatiu és el que genera la major part de l'impacte, el 90,8% de la renda i el 87,3% de l'ocupació. La importància d'aquest sector en la contribució econòmica del valencià, 1.874 milions d'euros i 49.187 llocs de treball, es deu, principalment, a l'ensenyament no universitari.

El sector de la indústria cultural i els mitjans de comunicació concentra el 6,5% de la renda i el 10,6% de l'ocupació que genera el valencià, la qual cosa significa 133,6 milions d'euros de renda i 5.987 llocs de treball, entre directes, indirectes i induïts.

Per la seua banda, el pes del sector públic en l'impacte total del valencià és del 2,2% en termes de renda i de l'1,4% en el cas de l'ocupació, mentre que l'aportació de la indústria de la llengua és del 0,6% i el 0,8%, respectivament.

El treball ha pres com a referència l'any 2017 i per a estimar el valor de l'activitat econòmica que genera cada un d'aquests sectors, l'informe ha combinat diverses fonts d'informació, des d'estadístiques oficials, informació de pressupostos públics liquidats, bases de dades en l'àmbit empresarial i treball de camp, amb prop de 400 consultes realitzades a empreses del sector privat.

En aquest sentit, el responsable d'Educació ha comentat que "d'ací a uns quants anys caldrà que fem una altra radiografia, en la qual apareixeran també incloses les xifres que s'han generat en aquest sentit amb l'obertura de la ràdio i la televisió públiques valencianes".