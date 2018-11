Infantil Uns 8.500 espectadors gaudeixen de la Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella La festa va ser premiada en 2016 por l’Associació Valenciana d’Empreses de Teatre i Dansa (AVETID) i declarada Festa d’ Interès Turístic Provincial

La Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses de Xirivella va apagar amb rialles el diumenge passat les veles del seu 25 aniversari reivindicant els valors de l'autoestima, integració, confiança, igualtat, l'atreviment i l'humor. I ho va fer amb una programació oberta a tots els públics i edats, desenvolupada del 3 al 11 de novembre tant en el teatre com en els carrers de la localitat, que va congregar a milers d'espectadors.

Una edició que, com explica el director del festival, San Fran, “ha estat marcada per la celebració del quart de segle de recorregut, amb innombrables activitats paral·leles i on el públic ha pogut gaudir de dotze espectacles en els quals ha imperat la qualitat i la diversitat”. Al voltant d'unes 8.500 persones entre xiquets i adults, indica, “han passat enguany per la Mostra en el seu extens programa. La rialla, l'alegria i el bon humor han sigut sens dubte la clau de l'èxit d'aquest esdeveniment cultural tan important i necessari en els temps en què vivim”.

La Mostra de Pallassos s'acomiada així fins a l'any que ve amb un balanç molt positiu, tal com reafirma Ricard Barberà, alcalde de Xirivella: “Tanquem el teló d’aquesta edició amb el cor carregat de somriures i energia, la qual cosa demostra novament la importància d'un projecte de primer ordre per al nostre municipi”. Si no existira el festival, confessa, “hauríem d'inventar-ho. Ara a per 25 anys més!”. Des de la Regidoria de Cultura, la seua responsable Encarna Martí destaca que “hem celebrat un aniversari amb una programació de gran qualitat i amb la implicació de molts sectors de Xirivella als qui cal agrair que la Mostra tinga hui el renom i la identitat cultural que mereix”. Per tot açò, incideix, “tenim el compromís polític d'enfortir-la i mimar-la per a poder celebrar molts anys més i que continue fent feliç a les persones del nostre poble i a les que vénen a visitar-nos des d'altres llocs. Amb ella fem una Xirivella millor”.

La Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses, premiada en 2016 por l’Associació Valenciana d’Empreses de Teatre i Dansa (AVETID) i declarada Festa d’ Interès Turístic Provincial, és un projecte cultural iniciativa de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xirivella, patrocinat per la Diputació de València, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Cultura.