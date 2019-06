Selectivitat 2019 20.250 alumnes es presenten a les proves d’accés a la universitat que tindran lloc els dies 4, 5 i 6 de juny Els alumnes podran saber els seus resultats a partir de les 14.00 hores del dia 14 de juny, en la convocatòria ordinària, i de les 17.00 hores del dia 11 de juliol, en la convocatòria extraordinària

Un total de 20.250 estudiants matriculats en Batxillerat i cicles formatius en la Comunitat Valenciana faran a partir de dimarts les proves d’accés a la universitat (PAU) ordinàries del curs 2018-2019, que tindran lloc els dies 4, 5 i 6 de juny.

Del nombre d’alumnes matriculats en les proves, 19.137 accedeixen després d’haver cursat estudis de Batxillerat i 1.104 procedeixen de cicles formatius. D’altra banda, 11.931 dels aspirants són dones i els restants 8.319 són homes.

Per universitats, els matriculats en aquesta prova es desglossen de la manera següent: Universitat d’Alacant, 3.495 alumnes (1.435 homes i 2.060 dones), 3.330 dels quals accedeixen des de Batxillerat i 163 des de cicles formatius; Universitat Jaume I, 2.320 estudiants (1.378 dones i 942 homes), 2.232 dels quals procedeixen de Batxillerat i 87 de cicles formatius; Universitat Miguel Hernández d’Elx, 3.501 matriculats (2.083 dones i 1.418 homes), 3.413 dels quals són de Batxillerat i 85 de cicles formatius; Universitat Politècnica de València, 5.185 estudiants (3.036 dones i 2.149 homes), 4.691 dels quals procedeixen de Batxillerat i 493 de cicles formatius, i Universitat de València, 5.749 alumnes (3.374 dones i 2.375 homes), 5.471 dels quals són de Batxillerat i 276 de cicles formatius.

Quant als matriculats en fase obligatòria, són 18.137 estudiants, 3.119 dels quals ho han fet a la UA; 3.259, a la UMH; 4.451, a la UPV; 5.183, a la UV, i 2.125 a l’UJI. Per la seua banda, els alumnes de Batxillerat que només s’han matriculat en la fase voluntària són 394, 74 dels quals faran les proves a la UA; 53, a la UMH; 84, a la UPV; 126, a la UV, i 57, a l’UJI.

Proves d’accés a la universitat

Les proves d’accés a la universitat (PAU) del curs 2018-2019 per a l’alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic esportiu superior, tindran lloc els dies 4, 5 i 6 de juny, en convocatòria ordinària, i els dies 2, 3 i 4 de juliol, en convocatòria extraordinària.

Així, cal recordar que les notes es lliuraran a partir de les 14 hores del 14 de juny i, en el cas de les notes de les proves extraordinàries, el lliurament de les notes es realitzarà a partir de les 17 hores del 10 de juliol.

En la convocatòria ordinària, el termini de sol·licitud de reclamacions o segones correccions serà del 17 al 19 de juny i el de reclamacions de les segones correccions, del 25 al 27 de juny, excepte a Alacant, que serà del 26 al 28. Quant al termini de reclamacions o segones correccions de la convocatòria extraordinària, serà els dies 12, 15 i 16 de juliol, i el de reclamacions de les segones correccions, els dies 19, 22 i 23 de juliol.

Admissió universitats

D’aquesta manera, des del 17 de juny fins al 5 de juliol de 2019 a les 14 hores, poden participar en el procés de preinscripció tots els estudiants que s’hagen presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants amb l’accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers.

La sol·licitud de preinscripció es podrà omplir a través de l’assistent telemàtic allotjat en la pàgina web de la Conselleria < www.preinscripcion.gva.es>.

D’altra banda, l’alumnat que no puga participar en el procés de preinscripció perquè no sap les seues qualificacions dins del termini de preinscripció, s’ha de dirigir directament a les universitats públiques valencianes per a sol·licitar plaça quan tinga les qualificacions, al mes de setembre.