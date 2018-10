Política Ximo Puig prepara una plataforma civil de apoyo a su figura La idea, todavía sin concreción según su entorno, serviría para que personas de prestigio fuera del partido avalaran al presidente de la Generalitat de cara a las elecciones

Rosana B. Crespo

@rosanabcrespo Seguir VALENCIA Actualizado: 05/10/2018 07:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana podrían contar con una escenografía novedosa por parte del presidente de la Generalitat. El entorno de Ximo Puig, con el objetivo de ampliar la base social del PSPV, aspira a crear una plataforma civil de apoyo a la figura del jefe del Consell. Su círculo señala que esta idea siempre ha estado en la cabeza del secretario general de los socialistas valencianos y es ahora, camino de los comicios de 2019, cuando parecen dispuestos a llevarla a la práctica.

La intención que se baraja es el impulso de un movimiento «por encima de las siglas del partido». Aunque se trataría de algo innovador en la Comunidad Valenciana, la idea ya ha sido utilizada por otros líderes nacionales e internacionales. Las comparaciones de fuentes de la formación son múltiples y llegan a mencionar a personajes como el presidente francés, Emmanuel Macron, o, ya más cercano geográficamente, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall. Este último creó, a finales de los 90, una plataforma cívico-política para dar apoyo a su candidatura con un amplio respaldo.

Quizás con menores pretensiones, tales iniciativas parecen ser la inspiración para promocionar al líder del PSPV. Es decir, contar con personas de prestigio de diversos perfiles y ámbitos sociales -mundo cultural, empresarial, universitario, etc.- que no pertenezcan al partido y que ofrezcan un apoyo a su figura y a lo que representaría tras una legislatura de gestión: valores progresistas de centro izquierda, estabilidad y perfil institucional.

El propósito, en definitiva, es que personalidades públicas avalen con su presencia en la plataforma los cuatro años de trayectoria de Puig al frente del Consell como principal argumento para mantenerse en la Generalitat.

Un «preembrión»

La hoja de ruta no está todavía trazada, aunque desde su círculo confirman a ABC la voluntad. «Se trata de un preembrión», matizan. De hecho, para llevarla a cabo admiten que no puede ser el propio presidente de la Generalitat quien lo haga, sino que se realizaría «desde fuera».

No pretenden que trascienda, por el momento, ni plazos ni nombres, aunque resulta evidente que el horizonte es para las elecciones autonómicas si no existe adelanto -posibilidad que, pese a las resistencias de Ferraz, suena desde hace tiempo y siguen defendiendo algunos sectores socialistas-. «Podría ser una iniciativa para los comicios, pero junto con otras. Todavía no ha tomado forma nada», señalan fuentes cercanas a Puig.

¿Y quién podría estar? Desde el partido no se aventuran a dar más que alguna pincelada como personas reconocidas del ambiente cultural -algún cantautor, especulan-, o empresarios con cierto renombre. «No ha habido todavía contactos ni sabemos con quién se podría contar», aseguran. Tampoco existe por el momento un boceto por escrito en el que pudieran reflejarse principios fundacionales.

La plataforma, con ese propósito de «abrirse» fuera del partido, conseguiría arrastrar un buen número de perfiles plurales a los que incluso se podría llegar a fichar para las listas. Una maniobra que, pese a que Puig ya la realizó en los pasados comicios, no se recibe con los brazos abiertos en determinadas órbitas socialistas. Pronto es, insisten, para decidirlo.

Fuentes del partido apuntan a que en el germen de la idea se tanteó a sus socios de Compromís sin mucho éxito para conformar un movimiento coaligado. Un extremo que no confirman desde el entorno del presidente de la Generalitat.