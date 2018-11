Po.lítica Ximo Puig no descarta «del todo» un adelanto de las elecciones en la Comunidad Valenciana El presidente del Consell ha dicho que no pactará con el PP, que asegura que llevó a la región al «peor descrédito»

Ximo Puig no descarta "del todo" un posible adelanto electoral en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat ha afirmado este lunes que "aún" quedaría tiempo para poderlo hacer aunque en estos momentos considera que la "estabilidad" es "más relevante" que la singularidad de unos comicios propios.

Puig se ha expresado en estos términos en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, tras el acto del pasado sábado del Comité Federal del PSOE en el que el también secretario general del PSPV fue proclamado como candidato a la Generalitat Valenciana.

Preguntado por si después de esta proclamación la posibilidad de adelantar elecciones queda descartada del todo, el 'president' ha subrayado que "del todo, nunca" ya que mientras exista esa posibilidad, "está abierta".

No obstante, ha precisado que "a la hora de decidir sobre cuál es el atributo fundamental más oportuno para la sociedad valenciana, parece que la estabilidad sea más relevante que la singularidad", a la que también ha defendido porque "cuando no hay elección propia se suceden los distintos argumentos y se desdibuja la realidad de una elección tan importante como la autonómica".

Así, ha recalcado que, al igual que Andalucía, Cataluña, Galicia o País Vasco, la Comunitat Valenciana tiene esa posibilidad que no se ha ejercido aún, pero "más pronto que tarde es una cuestión positiva para que los ciudadanos realmente tengan una dimensión de lo que significa la realidad autonómica". "En estos momentos estábamos en el debate teórico pero tiempo aún hay", ha subrayado.

Por otra parte, interpelado por si su aspiración para la próxima legislatura es gobernar en solitario, Puig ha indicado que, cuando uno concurre a las elecciones, "quiere tener el mayor apoyo posible, pero hay que ser conscientes de que el futuro en España a corto y medio plazo es gobernar desde la diversidad". Y a su juicio, quien no sepa gestionar esa diversidad "no podrá gobernar".

Sobre una posible repetición del pacto de Gobierno con Compromís, el 'president' ha admitido querer tener "la mayor capacidad de decisión posible para tener la mayor posibilidad" de implementar el programa electoral socialista. No obstante, ha recalcado que la realidad política en España y la mayoría de regiones europeas "es la que es" y es existen gobiernos de coalición. "Eso hay que aceptarlo con normalidad, pero lo importante es que haya un gobierno y no distintos dentro del gobierno y eso lo hemos conseguido", en la Comunitat.

«No se puede preciconar»

Y en cuanto a si se plantea la posibilidad de cambiar de socios de gobierno, ha manifestado que eso es algo que decidirán los ciudadanos y cuidadanas porque "esto no se puede precocinar". "Son los ciudadanos quienes decidirán la composición del gobierno", ha defendido, y ha añadido que la Comunitat "necesita un cambio en profundidad y eso lo que se ha producido" al pasar del "paradigma de la corrupción" a una autonomía solidaria que ha sabido interpretar el momento político.

En su opinión, ahora, el Consell "tiene que tener nuevo horizonte" de "consolidación del cambio sin maniqueísmos ni radicalismos" y creo que "puede reinterpretarse y se podría reeditar con los acentos que pongan los ciudadanos". "Esta democracia debe ser cada vez más deliberativa y es evidente que si hay un apoyo a los partidos que han sustentado al Gobierno, la lógica política sería que continuara", ha defendido, porque todos los indicadores han mejorado y es "éxito del conjunto" del Consell.

«Matices»

Puig, preguntado por de qué se diferenciaría el actual gobierno del Botànic de uno del PSPV en solitario, ha añadido que es "evidente" que cuando más apoyo tiene una formación más puede implementar su programa electoral. Sin embargo, ha manifestado que se ha sentido "muy cómodo" con este gobierno, aunque reconoce la existencia de "matices" que ha rechazado "evidenciar" porque "no estamos en época tan preelectoral".

Interpelado por si dirán más tarde qué les "disgusta", ha abogado por "sumar porque es ese momento". En esta línea, ha dicho que no pactará con el PP "que nos llevó al peor descrédito" de la Comunitat Valenciana, aunque no dice que no a que en un futuro "pueda haber otro tipo de acuerdos" puesto que "hay que gobernar para todos siempre".

Y con Cs, ha defendido que el Consell --PSPV y Compromís-- "ha intentado ampliar en el plano parlamentario nuestra posición, más allá del acuerdo con Podemos, que ha sido un socio absolutamente leal, pero también hemos querido y llegado a muchos acuerdos con Cs y nos gustaría ampliar en cuestiones que tienen que ver con libertades y transparencia".

Financiación

En cuestión de financiación autonómica, Puig ha negado ser ahora "menos beligerante" con la reclamación del nuevo sistema a Pedro Sánchez que anteriormente con Mariano Rajoy. "Con Rajoy intenté en todo momento que se desbloqueara una situación que permite al desigualdad" y ha negado que se trate de "un problema de esoterismos" sino que tiene que ver con la "equidad entre españoles".

A su juicio, el "peor elemento de crispación y falta de concordia" es el "agravio" que se genera entre comunidades autónomas por la diferencia de financiación autonómica, y cree que intentarla desde la equidad "va a fusionar mejor España". "Y por eso es exigible que se financien mejor las CCAA", ha argumentado, para añadir que es "absolutamente urgente tanto como antes" el cambio de modelo "y cada vez mas crear un sistema de financiación justo que dé equidad".

"Podría hablar más alto pero soy de talante más moderado, pero lo digo con la misma rotundidad que contra Rajoy", ha hecho hincapié y preguntado por cómo se concilia esa urgencia con el horizonte de unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados, se ha preguntado por qué no se van a aprobar esas cuentas.

"Los independentistas deberán explicar claramente a los ciudadanos si es razonable que sumen todas sus reivindicaciones con una única reivindicación; es difícil de explicar eso para los ciudadanos de Cataluña", ha dicho, y ha agregado: "Ya veremos el resultado" porque aboga por "intentar convencer a los grupos para que los apoyen porque son buenos para la gente. Hay que defenderlo y lucharlo", ha manifestado.