Si ya lo decía Manolo Mata...

Vienen malos tiempos para el Consell. La legislatura que de verdad comienza ahora lo hace con dos problemas de postín, el nuevo modelo de financiación, el cual ni está ni se le espera, y la recesión a la que gran parte de Europa se enfrentará a partir de los próximos meses.

De lo segundo el Consell no tiene la culpa y aunque de lo primero tampoco, su forma de hacer política con esta cuestión en sus tiempos de oposición, y la coyuntura real que significa cambiar el modelo, puede terminar por estallar en la cara de Ximo Puig. El presidente de la Generalitat,, siempre hábil en términos políticos, ha tejido de urgencia en las últimas horas una serie de medidas públicas para intentar parar el golpe que de manera irrefrenable le viene.

El miércoles, anunciando una reunión con la ministra de Hacienda para la próxima semana, y este jueves on su conseller Vicent Soler explicando a corre prisa y de urgencia que dimite de su escaño en las Cortes para que todo su tiempo se emplee en la batalla por la financiación.

Imaggen del presidente de la Generalitat, Ximo Puig - MIKEL PONCE

Al respecto solo un apunte, no sé cuánto de pesada debe ser la agenda de un conseller en las Cortes para convocar de urgencia la prensa a las once y media e la mañana y anunciar su dimisión una hora después. Todo fuegos de artificio porque el problema no tiene solución. No hay más que escuchar a alguien poco sospechoso de afinidad además de político experto y con recorrido como Manolo Mata, que hace unos meses reconocía en una entrevista que cambiar el modelo de financiación costaría entre 25 y 30 años. Por lo que mi respecta me voy olvidando de ver el nuevo modelo salvo que Dios me de mucha salud. Es el momento de la política, de hacer política con mayúsculas para el Gobierno y la oposición. El Ejecutivo porque va a necesitar muchas tablas para explicar lo que viene, después de haber lanzado andanadas incontables contra el Gobierno de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro sabiendo que el problema no se puede resolver, o apuntado a la cabeza de Alberto Fabra cuando el país vivía la crisis más importante de su historia moderna.. Para la oposición porque el azar del destino le vuelve a dar una oportunidad de oro en esta legislatura. No hay y no va haber nuevo modelo de financiación con un Gobierno en Madrid del mismo color que en la Comunidad Valenciana.

A la espera quedamos de los resultados de los unos y los otros.