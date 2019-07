ABC VALENCIA Actualizado: 18/07/2019 19:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Borja, el joven que auxilió a una mujer a la que dos cobardes atacaron y golpearon salvajemente para robarle su bolso tiene a esta hora sobre sus hombros una pena de dos años de prisión y una multa de 180.000 euros. Si hubiese mirado para otro lado, si hubiese huido, si el cobarde que le robaba el bolso con ayuda de otro cobarde a una mujer indefensa lo hubiese malherido, hoy Borja seguiría con su vida normal. Total, un atraco más en la estadística de los miles que se se producen en España, otra mujer en el mejor de los casos herida y poco más. El ladrón les recuerdo tenía antecedentes de alcoholismo y drogadicción y el día que intentaba perpetrar el robo estaba en busca y captura para su ingreso inmediato en prisión por diferentes causas penales, el sistema volvió a fallar.

Ahora, ese sistema que falló hace cuatro años, lo envía a prisión dos. Al parecer defenderse de un atracador tras tirar al suelo a una mujer indefensa, patearla en el suelo y robarle no ha sido atenuante suficiente. No seré yo quien discuta una decisión judicial, lo que me preocupa es el mensaje que esta sentencia envía a la ciudadanía. Si usted se ve mañana en una situación como la descrita, lo tiene muy fácil, huya.

Pero el tema es más grave. Hemos asistido a sentencias en las que un jubilado, Jacinto 80 años, ha sido condenado a más de dos años de prisión por matar al ladrón que había entrado en su casa (fuerza desproporcionada supongo). En la actualidad un policía de Sevilla se enfrenta a 20 años de prisión después de matar a uno de los cinco asaltantes que irrumpieron en su domicilio en el que dormía con su familia y después de haber sufrido una brutal paliza. Incontables son las denuncias contra comerciantes que se han defendido de atracos y agresiones.

¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se considera legítima defensa? ¿Cómo deben suceder los hechos para que la Fiscalía no te pida 20 años de cárcel? ¿Qué debió hacer Borja? En mi opinión hizo lo correcto, defender a una mujer a la que dos cobardes agredían y pateaban para robarle el bolso. Pero la pregunta del millón es ¿Dónde debe estar Borja, en una celda o en la calle? Respondan ustedes mismos.