Política El vaticinio de Carlos Fabra sobre el futuro electoral de Vox El exdirigente castellonense augura que el partido de Santiago Abascal tendrá «mucha importancia: Ha venido para quedarse y para tranquilizarse»

ABC

@ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 10/01/2019 22:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha augurado que Vox tendrá "mucha importancia" en futuras elecciones, "especialmente en las nacionales" y su análisis es que se trata de un partido que viene "para quedarse y para tranquilizarse".

Así lo ha pronosticado a preguntas de los periodistas antes de presentar en Valencia su libro 'Fabra, ¿y ahora qué?', escrito por Jesús Montesinos, en un acto presentado por el periodista Iñaki Zaragüeta.

"Vox ha venido para quedarse y para tranquilizarse, poco a poco serán menos virulentos en sus peticiones, pero creo que si lo hacen con integridad defenderán los mismos temas", ha aseverado.

Preguntado por una posible vuelta a la política, Fabra ha recalcado: "No, no voy a entrar en política. Ni estoy en Vox ni en este momento tengo ninguna decisión, cuando llegue el momento ya tomaré la determinación que tenga que tomar".

En cualquier caso, el expresidente 'popular' ha reconocido que el partido de extrema derecha está "marcando su propia agenda con mucha inteligencia: Han conseguido algo increíble, con 12 escaños llevan una semana hablando solo de Vox".

"Habrá que escucharles, no digo que haya que apoyarles en lo que presenten, pero habrá que escucharles. Si se escucha a los de extrema izquierda, se podrá escuchar a los de derechas, que son constitucionalistas hasta la fecha", ha remarcado.

Ironías con C's

Fabra se ha mostrado "sorprendido" por la fuerza con la que Vox ha entrado al Parlamento andaluz, aunque cree que es porque "la gente está harta de muchas cosas" y hay "confianza" en "la nueva gente del PP con (Pablo) Casado, los de Vox, que se asentarán mucho, y Ciudadanos, que llegará un momento que tendrá que saber si es pollo, pavo, conejo o pato, porque tan pronto lo ves que va para un lado como para otro".

"Todo lo que no me gustaba de (Mariano) Rajoy me gusta de Casado. Rajoy abandonó a los suyos, a todos: a mí, a (José Manuel) Soria -el exministro de Industria-, Rita Barberà -exalcaldesa de Valencia-, a todo el mundo. Casado creo que es un hombre de convicciones, confío plenamente en él", ha manifestado.

Respecto a las primeras propuestas de Vox al PP andaluz, Fabra considera que "se han quedado en peticiones" y que los tres partidos "encontrarán alguna solución". A su juicio, "ninguno dejará que sigan gobernando los socialistas 40 años más. Esta oportunidad no la van a desperdiciar, porque el que la desperdicie la pagará".

Por su parte, el autor del libro sobre Fabra, Jesús Montesinos, ha sostenido que se ha quedado "con ganas" de hacer una segunda edición de la obra, con un análisis "más ampliado y reflexiones de Fabra sobre lo que está pasando".

"Queda mucho por contar de las percepciones sobre corrupción que se ha montado en la Comunitat, queda mucho por avanzar. Durante 15 años se creó una percepción de podredumbre de la Comunitat que era falsa, muy bien financiada desde Madrid, con imágenes políticas muy claras, como en el caso de Carlos", ha resaltado Montesinos.