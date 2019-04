Gastronomía Valencia acogerá un bosque de camelias regado con vinos gallegos Durante el mes de abril se organizarán en El Corte Inglés de Pintor Sorolla catas de vinos y jornadas gastronómicas

La planta sexta de El Corte Inglés de Pintor Sorolla acogerá durante el mes de abril la campaña “Vino y Camelias” organizada por la Consellería de Cultura y Turismo de Galicia, en colaboración con la Sociedad Española de la Camelia y la D.O. Rías Baixas. Esta iniciativa itinerante, que promociona la Ruta de la Camelia del sur de Galicia, junto a la ruta de las bodegas que conforman la D.O de las Rías Baixas, tiene como objetivo crear una experiencia enogastronómica en la que vino, cocina y territo- rio se alían para ofrecer lo más singular de las tierras gallegas.

Para ello, Turismo Galicia ha recreado en El Corte Inglés un auténtico bosque de camelias, flor emblemática de Galicia, en el que los visitantes podrán catar una selección de los vinos de las Rías Baixas en un entorno único diseñado a imagen y semejanza de los más bellos pazos gallegos. Durante la presentación, la propuesta culinaria llegará de la mano de uno de los principales referentes del panorama gastronómico gallego, el chef con estrella Michelin Pepe Solla (Casa Solla. Poio, Pontevedra), quien, a través de una cocina elaborada con productos de primera calidad, acercará un pedazo de Galicia a los valencianos.

En palabras de Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, esta iniciativa “permitirá poner al alcance de Valencia y sus gentes dos de los recursos más exclusivos y que más atracción están suscitando entre los visitantes a la comunidad gallega: los vinos y las camelias. Una combinación perfecta para todo aquel que busque el turismo evocador de experiencias y emociones que Galicia ofrece”.

Tras haber pasado por Sevilla, Madrid o Barcelona, “Vino y Camelias” llega a Valencia como una experiencia turística única creada de la unión de la Ruta de la Camelia y las bodegas que forman parte de la D.O Rías Baixas. Una propuesta de turismo y enogastronomía que responde al esfuerzo del gobierno gallego por promocionar, en el territorio nacional y los mercados de proximidad, recursos tan emblemáticos de su cultura como la Ruta de la Camelia, que recorre de norte a sur 12 jardines y pazos gallegos repletos de esta flor tan característica.

El espacio expositivo del “Bosque de Vino y Camelias”, situado en la sexta planta de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, estará abierto al público durante todo el mes de abril para que los asistentes puedan disfrutar de la magia floral y vinícola de Galicia. El centro habilitará también un punto de información sobre turismo en Galicia y celebrará durante todo este periodo Jornadas Gastronómicas Gallegas en el restaurante de Pintor Sorolla, con un menú degustación y tapas de la región junto a vinos de la D.O. Rías Baixas en el GastroMer- cat de El Corte Inglés Colón y su Cafetería. Además, los días 10, 17 y 24 de abril a las 19:00h. en la Terraza de Pintor Sorolla se realizarán con entrada gratuita tres catas de albariños a cargo de los expertos enólogos Joan Clotaldo Martín, José Vicente Guillem y Vicente Morcillo, respectivamente.

Galicia tiene muchos motivos para presumir. La hospitalidad de sus gentes, la variedad de sus entornos naturales, la singularidad de su brisa marina, una gastronomía envidiable y la rica historia que atesora hacen de la región un entorno único en España. Pero Galicia tiene también un tesoro que pocos conocen, una dama escondida entre parras y bodegas que florece a principios de año y regala sensaciones únicas para todos los sentidos: la camelia.

La flor más característica de Galicia hizo un largo viaje antes de llegar a España de la mano de navegantes portugueses. Las camelias, procedentes de regiones de Asia como China o Japón, llegaron al norte del país hace más de 300 años, atraídas por un clima templado y húmedo, con una temperatura fría, y con suelos fértiles y ácidos. Estas condiciones climatológicas y geográficas hicieron de Galicia el entorno perfecto para la proliferación de una de las especies florales más bellas de España. En un principio se empezaron a cultivar en pazos gallegos, antiguas casas señoriales de la nobleza, pero poco a poco han ido regando el paisaje de toda la Comunidad gallega.

Se trata de flores que crecen mejor al abrigo de árboles altos, lo que ayuda a mejorar su calidad e intensifica su color hasta alcanzar su singular viveza de tono. Actualmente, existen alrededor de 3.000 variedades de camelias diferentes llenando los jardines, calles, fincas y pazos del noroeste de nuestro país, convirtiendo a Galicia en referente internacional del cultivo y producción de esta planta.

Las camelias florecen a principio de año, entre los meses de diciembre y abril, la mejor época para visitarlas y admirar sus flores de vivos colores, que desprenden un aroma inconfundible que las diferencia de cual- quier otra. Para poder disfrutar de ellas, la Xunta de Galicia puso en marcha la Ruta de las Camelias, un recorrido mágico de norte a sur por 12 pazos y jardines públicos y privados de las provincias de A Coruña y Pontevedra, que esconden la mayor colección de estas plantas de España.

Un itinerario acompañado por los vinos más típicos de cada territorio, con Denominación de Origen de las Rías Baixas.

La D.O. Rías Baixas es una zona vitivinícola que apuesta por las variedades autóctonas, en concreto el albariño, para dar origen a vinos con carácter atlántico y de marcado arraigo en el territorio. Estas bodegas de vinos D.O. Rías Baixas son el complemento ideal del recorrido de las camelias, salpican- do varios puntos de la ruta, y abarcando un total de cinco subzonas: Ribeira do Ulla, Val do Salnés, Souto- maior, Condado do Tea y O Rosal.

La Ruta de Vino y Camelias acompaña cada tramo de los pazos y hacen de estos museos al aire libre de la botánica uno de los mayores tesoros turísticos de Galicia en los que poder disfrutar del vino y las flores. El recorrido incluye lugares tan emblemáticos como el Pazo de Rubiáns, el Pazo de Quintero de Cruz, el Pazo de Oca o el castillo de Soutomaior.

Pazo de Rubiáns (Vilagarcía de Arousa). Más de 35 especies y 800 variedades florales donde destacan los pétalos rojos, blancos y rosas de las camelias que inundan el jardín y con los que se hacen jabones artesanos. Un lugar en el que se congela el tiempo y en el que no se puede dejar de visitar su viñedo de albariño y la bodega.

Pazo Quinteiro da Cruz (Ribadumia). Esta casa señorial está rodeada de unos 1.000 tipos de flores, que en varias ocasiones le han hecho merecedor de la ‘Camelia de Oro’ en el Concurso Exposición Internacional de la Camelia. El jardín está rodeado de viñedos de albariño que elaboran en la bodega familiar dentro de la finca.

El Pazo de la Saleta, jardín coqueto, lleno de color y de variedades, es un pazo de labranza gallego del siglo XVIII reconocido como “uno de los jardines privados más importantes de España”. Diseñado en 1970, posee actualmente una de las colecciones botánicas más variadas de Galicia con especies de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Sudamérica, Estados Unidos, Asia... que se extienden a lo largo de dos hectáreas con un estilo típicamente inglés y pintoresco -salvaje, romántico y exuberante- que se integra a la perfección en el paisaje de Galicia.

Pazo de Oca, conocido como el “Versalles gallego” o el “Generalife del Norte” debido al encanto de sus jardines, que se extienden a lo largo de 8 hectáreas y en los que predomina el estilo francés. Perteneciente a la Casa Ducal de Medinaceli, este pazo de estilo barroco es hogar de alguna de las camelias más antiguas de Europa, que conviven junto a magníficos ejemplares de otras plantas, como los magnolios y los arces.

El Castillo de Soutomaior, tiene su origen en 1870, gracias a los marqueses de la Vega de Armijo y de Mos, artífices de la creación de este maravilloso parque botánico. Como protagonista, un ejemplar de camelia que conforman 18 troncos, que crecen desde la propia base del árbol y que forman, así, la mayor circunfe- rencia de la especie en Galicia, con 17 metros de copa.

El Pazo de Santa Cruz de Ribadulla es un enclave de aire romántico inundado con más de 200 variedades de camelias. De estilo renacentista, esta antigua casa señorial se remonta al siglo XVI, cuando el canónigo de la catedral de Santiago de Compostela adquirió la propiedad, conocida por aquel entonces como “Granja de Ortigueira”. Las fuentes, la cascada y los estanques son los principales atractivos de los jardines que rodean la casa.

Pero además, las flores insignia de Galicia también llenan los jardines de otros rincones dignos de visitar como son el magnífico Pazo de Mariñán, el Pazo Museo de Rosalía de Castro, que alberga los secretos de la poetisa gallega o el idílico Pazo de Lourizán, que permite caminar sobre un lecho de camelias.

Junto a estos pazos de jardines, se encuentran otros lugares donde también se puede disfrutar de vinos excelentes, como el Pazo de Fefiñanes, situado en Cambados, capital del albariño. Este singular rincón, declarado Bien de Interés Cultural, alberga desde 1.904 la bodega Palacio de Fefiñanes, la más antigua del lugar, donde elaboran tres tipos de albariño y orujos.