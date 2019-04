Twitter La respuesta de Cayetana Álvarez de Toledo a Ximo Puig por llamarle «facha» La candidata del PP por Barcelona replica al presidente valenciano a través de las redes sociales

Los ecos del debate electoral del pasado martes en RTVE siguen marcando la campaña de las generales. En este caso, la cabeza de lista al Congreso por Barcelona del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha respondido al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que "no se puede ser más toxo", después de que éste, en un mitin del PSOE en Alicante, se refiriese a ella diciendo que "no puede ser más facha".

Así se ha mostrado Álvarez de Toledo a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter, en el que hace referencia a las palabras de Puig: "La Cayetana... no puede ser más facha", a lo que la candidata del PP ha dicho: "Y el Ximo... no puede ser más toxo".

Y el Ximo...no puede ser más toxo.



Según recoge el diccionario de la Real Academia Galega, el término 'toxo' hace referencia a una persona "áspera en el trato con los demás", lo que en su expresión coloquial podría traducirse como 'arisco', al relacionarse con el término castellano 'tojo', que es una planta con puntas espinosas.

En concreto, Puig manifestó en el mitin: "Cómo se puede decir que nunca van a pactar con el PSOE y van a pactar con la extrema derecha, es una anomalía histórica, en ningún país de Europa pueden entenderlo".

Imagen de Ximo Puig tomada este sábado en Alicante - EFE

En ese punto, añadió que "cada día que hablan es terrible", refiriéndose, sin mencionarlo, al número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, y después a Álvarez de Toledo. "La Cayetana, que os voy a decir, es que no se puede ser más facha, ya no se puede, quieren blanquear lo imblanqueable, y no", ha remachado.