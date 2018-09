La tropa de Pedro

Actualizado: 28/09/2018 22:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En un país imaginario, pero muy muy lejano. El presidente del Gobierno, Pedro, y su mayor apoyo, Pablo, viajan tranquilamente en el avión presidencial. El semblante del presidente es triste, los últimos escándalos que han afectado a su Gobierno empiezan a pasarle factura. Primero fue la dimisión de su ministra favorita por un posible plagio y luego las acusaciones de que su tesis doctoral se la había hecho un “negro (escritor)”.

Suena el teléfono rojo que hay en el avión mientras el presidente, con rostro serio, lo coge a la vez que hace una seña al fotógrafo que se encuentra al fondo del avión para que inmortalice el evento.

“Sí, dime José Luis, pero habla alto que te escucho con interferencias”, de golpe la sonrisa aparece en el rostro del presidente y le dice a Pablo “give me five” mientras choca las manos con él con estrépito”. Ante la mueca de sorpresa de su interlocutor empieza a hablar: “Mis plegarias han sido escuchadas y por fin ha tenido lugar algo que nos devolverá la iniciativa y dejará a los fascistas partidos de la oposición en el fango. José Luis me acaba de comentar que han capturado una grabación en la que un fistro delgado, no sé si del PP o de Ciudadanos, ha dicho que el Ministro de Interior es un Maricón y que se parece a George Clooney”.

Pablo, sin salir de su asombro le pregunta “¿Y qué tiene de malo que digan que se parece a George Clooney?, yo creo que eso es un piropo, aunque no sea nuestro estilo”.

-En ese momento el presidente piensa “Vaya tropa, ya me decía Susana que con estos no había que ir ni a comprar tabaco”, pero rápidamente dice “Nooo, es lo de Maricón. Es un insulto muy grave en estos tiempos de máxima corrección política que nos permitirá devolverle todas las críticas y pedir la dimisión inmediata de ese fistro delgado. Vamos a preparar una estrategia en triple tenaza, mientras mi portavoz les critica, tú le dices al otro Pablo que sea implacable y pida la dimisión. En tercer lugar, convocaremos a las asociaciones amigas para que hagan una marcha de protesta. Es más, incluso podemos consensuar con los independentistas que justifiquen el referéndum por la homofobia de esos fascistas.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias - ÁNGEL DE ANTONIO

- “Perfecto, me pongo manos a la obra” exclama mientras marca el teléfono del responsable de organización de su partido.

En ese momento vuelve a sonar el teléfono rojo y un exultante presidente grita “¡Venga, José Luis dime el nombre del fistro delgado! Ah, que no es un fistro, que es ¿la ministra Delgado?”

Se dirige a su compañero diciendo “Pablo, cancelamos la operación tenaza ya que la que lo ha dicho es una de los nuestros, encima a un malandrín con el que había asegurado que no se había reunido nunca”. “Ahora toca decir que era una broma y que lo importante son los hechos, y que seguramente fue un corta y pega del malandrín ese, bueno eso mejor que no lo digamos que volveremos con los chistes de mi tesis.”

Pablo coge el teléfono y comenta a su interlocutor en la otra línea “Camarada abortamos, haremos una justificación de las palabras de la ministra, ¿Qué es imposible? Vamos, para nosotros no hay nada imposible cuando hemos hecho creer a nuestras huestes lo de mi chalé y lo de tu piso en la zona exclusiva, siempre puedes meter al Rey por en medio, que ya sabes qué enciende y despista a nuestra gente”.

El presidente levanta el dedo índice, mientras mira al fotógrafo para que realice otra foto posada y dice “Yo sólo puedo prometer sudor, lágrimas y algo más que no recuerdo, así que al menos de lo único que estoy seguro es que no podemos hacer más el ridículo en los próximos meses, mira, ahora me está llamando mi ministro más fiable”. El presidente coge el teléfono “Hola tocayo, ¿tu chalé en Jávea?, si cuando quieras cojo el helicóptero y voy a verlo, ¿Qué no es eso? ¿Queeeeeeee? El presidente cuelga el teléfono y mientras Pablo le mira, mueve la cabeza y murmura “¡Cáspita, vaya tropa!”