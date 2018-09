Cultura «Todo era junio», la nueva colección de la editorial alicantina Eléctrico Romance Los escritores Esther Abellán, Jon López, Lydia Na, Manuel A. Velandia y Pepa Navarro aportan sus creaciones a «La frontera: relatos para un territorio compartido»

ABC

@ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 25/09/2018 19:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esta nueva colección de la editorial Eléctrico Romance, la segunda, será una propuesta de novelas minúsculas o, mejor, de cuentos y relatos con mayúsculas. «Buscamos a un lector, a una de lectora, de instantes e intensidades. Que necesita empezar y acabar con una cierta rapidez: en el trayecto al trabajo, en el transporte público urbano diario, en un micro viaje en tren de cercanías, en la espera de una cita, reposando en el parque. Algo que empieza y acaba sin descansos». Así lo resume su editor, Juanjo Cervetto, quien añade que «lo pequeño es uno de los mayores afrodisíacos que existen, un delicioso combustible que enciende la mecha de la imaginación».

El título de «Todo era junio» evoca un momento del año especial. «Junio tiene muchas cosas, incluso la noche más corta del año. El solsticio que transforma la luz de las agujas del reloj, la intensidad y duración de las mañanas y las tardes y que hace aumentar las relaciones y los diálogos entre todos y todas. Junio es un incendio controlado. Millones de hogueras recorren esencialmente el Mediterráneo, sus orillas, las calles y plazas, y provocan una convivencia de proyecto común», describe Cervetto. En junio ocurrían y ocurren tantas cosas y «se nos quedaron grabadas en lo más íntimo», subraya, para explicar esa denominación: «esta colección va a ser para todos y para todas, todo, todo era junio»..

El nuevo proyecto editorial ha sido diseñando gráficamente por el creativo alicantino Ruben Gómez Morales -Radioboy. Su primer número es el libro "La frontera: relatos para un territorio compartido», en el que han participado los autores Esther Abellán, Jon López, Lydia Na, Manuel A. Velandia y Pepa Navarro.

Es una colección de relatos y microrrelatos propuesto por la editorial Eléctrico Romance en el que los creadores ha desarrollado una colección bajo el concepto de «frontera» desde todas sus acepciones: geográficas, culturales, sociales y emocionales.

El libro cuenta con el prólogo de Francisco Cobos Prada, psicólogo, creativo en el proyecto PropósitoEntusiasmo.com y especialista en la técnica de Mapas Mentales. En su propuesta hace una interesante reflexión sobre el amor y la frontera: “Tus ojos fronterizos, si me lo prestaras, podría ver el mundo como tú, lo ves, y eso me haría, amarte, espero traspasar la distancia entre tú y yo, con esta declaración al anónimo. Eso, me haría amarte. Amarte ¿Por qué?, preguntas. Amarte por poder ver a través de tus ojos. Por hacerme traspasar mi propia frontera y regalarme, contemplar, la transformación que en mí, tu mirada supone, traspasando mi propia miopía”.

La portada del libro es una creación de la fotoperiodista Pilar Cortés (www.pilarcortes.es) quien cedió una pieza para ilustrar este primer libro de la colección.

Las presentaciones de la nueva colección y el primer número se realizan los días 25 de septiembre a las 20.15 h. en la Sede de Alicante de la Universitat d’Alacant. y 27 de septiembre a las 20.30 h. en la Biblioteca Miguel Hernández de Villena, dado que un par de autoras son de esa localidad.

Los autores

Esther Abellán. Poeta y actriz. Estudió en la Universidad de Alicante. Es socia fundadora de la Asociación de Arte Multidisciplinar Mistium, con sede en Valencia. Fundadora de “El Mundo de Calíope”, asociación cultural dedicada al teatro, recitales de poesía, performances y talleres para público infantil y adulto. Es codirectora y presentadora del programa radiofónico de poesía “Conectados en la noche”, de Radio Aspe.

Sus poemarios publicados hasta la fecha son: “Recordando lo que fui” (2013), “En la alcoba de Venus” (2014),”Llantos entre caricias” (2015), con fotografías de Francis Morell, y “Amor encadenado” (2016), junto al poeta Octavio Jover. También en 2016 recibió el tercer Premio de Poesía “Ciudad de Aspe” por su poemario “Alianzas con el aire”. Ha colaborado con artistas plásticos en organización de exposiciones y proyectos de libro arte, como “Pandemonium” con Roberto Cabezas, “Aware Kana” con F. Morell.

Joan López Dávil. Director de la web cultural Alicante Live Music, músico, escritor, periodista, activista de las artes, persona con principios, y catador de sensaciones cotidianas.

Un curriculum es la forma más extendida de mentira, una exageración de las virtudes ante los defectos menguantes que pocos muestran, Craso error, ya que sin imperfecciones, perderíamos el interés por las cosas y sin él, ¿qué somos? Un papel arrugado más en otra papelera por vaciar.

Lydia Na. Escritora y comunicadora, apasionada por el mundo de la cultura y todo tipo de manifestación artística en general. Actualmente realiza su labor divulgativa en el magazine Nos Gustas Tú dentro de la emisora comunitaria alicantina Artegalia Radio, además de expresar sus inquietudes artísticas en campos tan diversos como cine, fotografía y modelaje, entre otros.

Para Lydia Na, la expresión artística “es el vehículo más efectivo para trascender el velo que nos aprisiona y poder ver y atrapar aquello que existe más allá de la realidad. Cuando escribo un relato o un guión, más que retratar el mundo real tiendo a crear otros mundos imaginarios, ya que, sea como sea que empiece cualquier narración, el camino siempre me lleva hacia el campo de lo fantástico. Es algo intrínseco dentro de mi forma de expresión, algo que ni puedo ni quiero evitar.”

lmpulsora del certamen cinemátográfico de reciente creación NosGusTrans l Festival de Peliculas Trans y creadora de la Semana divulgativo-cultural Soy Yo por la Transexualidad, Lydia Na desarrolla su faceta de activista transgénero como portavoz en el colectivo Alicante Entiende LGTBl.

Manuel Antonio Velandia Mora. Se ha pasado la vida estudiando; quince títulos universitarios, que incluyen dos doctorados, le recuerdan que la vida hay que dedicarla a hacer lo que te gusta y a tener las herramientas teóricas, prácticas y emocionales para poder hacerse preguntas y darles respuesta. Terriblemente inquieto intelectualmente, ha logrado, como sociólogo y filósofo sus formaciones de base, que su vida transcurra entre investigaciones, disquisiciones y puestas en común de sus hallazgos, utilizando instrumentos comunicativos tan diversos como los artículos científicos, la escritura de libros de texto para formación universitaria, los manuales para el trabajo juvenil, artículos para blogs propios y de otros, la poesía, el arte y más recientemente los relatos. Como artista multidisciplinar se mueve con solvencia en la escultura, la fotografía, el grabado, los libros de artista, los PhotoBook y las performances. Su experiencia como militante homosexual y pionero de los programas de prevención del sida en América Latina le ha significado un atentado contra su vida y el exilio a España. Refugiado político y víctima del conflicto armado colombiano, dedica buena parte de su tiempo al apoyo psicosocial a las víctimas, incursionando en el arte y la literatura como lenguajes para la construcción de la memoria histórica.

Pepa Navarro. “Nací pocas semanas después de que el primer hombre pisara la Luna, sin embargo yo siempre procuro mantener los pies en la Tierra. Quizá, para contrarrestar ese pragmatismo, recurro a la escritura como recurso creativo». Con estas palabras se presenta la propia autora.

«Con seis años escribí mi primera y fallida novela usando como soporte un cuaderno escolar y como inspiración una serie de televisión que mis padres no me dejaban ver. Comprendí enseguida que para escribir era indispensable haber leído y como la experiencia también era satisfactoria, durante estos últimos cuarenta años no he dejado de hacerlo», continúa su relato autobiográfico.

«Hasta llegar a la adolescencia estaba segura de que mi destino estaba ligado a la escritura, o cuanto menos a las letras en sus múltiples variantes y cuando alguien me preguntaba: ¿Qué quieres ser de mayor? Invariablemente respondía: Escritora o maestra. No he sido ni una cosa ni otra, ya que, en lo profesional trabajo en la administración local, aunque afortunadamente en el ámbito de las artes escénicas», abunda, en su vocación literaria.

«Pese a todo, hace unos cinco años recuperé aquel anhelo infantil y he vuelto a escribir. Tengo un buen puñado de relatos —no demasiado breves— una novela corta y muchas ideas por plasmar. El relato que aquí se publica, “El niño”, es de los más recientes”.

Dos publicaciones al año

La previsión de esta colección, haciéndolo compatible con la otra colección de poesía de la Editorial que es el Puente de los Espejos, es realizar, al menos, dos publicaciones anuales. El contexto de autores y autoras es que esta colección va a respaldar a creadores de la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana, con propuesta realizadas en cualquiera de las lenguas oficiales.

Las próximas ediciones previstas en el plan editorial de la colección son:

-Cuentos y relatos de mujeres que veo y mujeres que conozco. Es una propuesta literaria que reconoce implícitamente el papel social de la mujer. De las mujeres que solo observamos, de sus avances y aportaciones a la convivencia, así como las mujeres de confianza con las que se mantiene una relación que ayuda a crecer. Son varias historias de mujeres, esenciales.

-Cuentos y relatos del mundo LGTBI. Los cuentos y relatos de este número son una visión de personas LGTBI escritos por autores y autoras también LGTBI. Nos permiten un alto en el camino para entender el corazón o las necesidades de personas libres que tienen que tener en cuenta factores muy concretos en su socialización, por tanto, de alguna forma este libro es un micro-manual para entender otras vidas, también importantes.