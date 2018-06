Benidorm La Reina Letizia aboga por la accesibilidad universal de las personas sordociegas «Debe ser reconocida como una discapacidad única y diferenciada», ha proclamado ante 600 asistentes a una asamblea internacional

ABC

@ABC_alicante ALICANTE Actualizado: 27/06/2018 18:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Reina Doña Letizia ha abogado este miércoles por la "accesibilidad universal" y la "integración plena" de las personas sordociegas, y ha transmitido su "reconocimiento y respeto" a los guías-intérpretes por su labor con este colectivo.

Estas manifestaciones forman parte del discurso que ha pronunciado durante la celebración del Día Internacional de las Personas Sordociegas en Benidorm (Alicante), que ha acogido estos días la quinta Asamblea General de la World Federation of the Deafblind (WFDB) y la undécima Conferencia Mundial Helen Keller.

"Cuando hablamos de personas sordociegas, y para eso estamos aquí, para hablar de cómo mejorar la vida de este colectivo, nos estamos refiriendo a cuestiones muy básicas para el desarrollo integral de cualquier ser humano", ha afirmado durante su intervención.

"Hablamos de reducir vulnerabilidades, de lograr la accesibilidad universal, de integración y de inclusión plena, del reconocimiento de la sordoceguera como una discapacidad única y diferenciada", y del acceso a los servicios de guía-intérprete de mediador de comunicación, ha indicado.

"No solo es necesaria la comprensión por parte de la sociedad de lo que significa no ver y no oír. Es esencial transmitir que todas esas demandas van acompañadas de un deseo profundo de cada persona sordociega de aspirar a tomar sus propias decisiones" y "vivir de modo pleno", ha subrayado.

Doña Letizia ha concluido sus palabras con una mención a los guías-intérpretes, "sin cuya labor -ha destacado- no es posible la independencia de las personas con las que trabajan".

"Conseguir que, cada día, un ser humano sordo y ciego consiga saltar por encima de la oscuridad y del silencio es un logro admirable. Mi reconocimiento y respeto también para ellos", ha manifestado.

De 51 países

El colectivo internacional de personas sordociegas han celebrado estos días en Benidorm su encuentro anual, en el que han tomado parte representantes de 51 países y alrededor de 600 personas, unos actos que se enmarcan en la quinta Asamblea General de la World Federation of the Deafblind y la undécima Conferencia Mundial Helen Keller.

Antes de la intervención de Doña Letizia, los presidentes de cada una de las diferentes entidades integradas en la Federación Española de Asociaciones de Personas Sordociegas (Fasocide) han leído un manifiesto en el que se reclama la aplicación "efectiva" del derecho de este colectivo a "disponer del personal que garantice" su "derecho a acceder a la comunicación".

Fasocide ha pedido también "concienciación y garantía" para disponer de los recursos económicos necesarios con la finalidad de "desarrollar los programas" que les "proporcionan la accesibilidad universal".

"Solo si se cumplen nuestros requerimientos, se podrá cumplir nuestro lema: Nuestros derechos, nuestras voces lideran el camino", señala el manifiesto.

Al acto han asistido, entre otras personalidades, la ministra de Sanidad, Carmen Montón; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, y el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.